Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Photo: © photonews

Le jeune milieu belge reprend désormais du service. Il a effectué son retour de blessure et était dans le onze de départ des Blues face à Nottingham hier.

Titulaire, Roméo Lavia a joué une mi-temps hier sur la pelouse de Nottingham Forest. Ses couleurs ont sèchement battu la formation de Matz Sels, provoquant le limogeage du coach des Reds Ange Postecoglou immédiatement après le match (lire ICI).

Les choses semblent donc s'améliorer pour Lavia à Chelsea. Le milieu de terrain belge est toujours considéré comme un immense talent, mais il a connu beaucoup de malchance au début de sa carrière et plusieurs pépins physiques qui sont venus le plomber.

Chelsea reste prudent avec Lavia

Malgré ses nombreuses blessures, il travaille toujours à son retour au top et a de nouveau engrangé du temps de jeu hier avec les Blues : "Nous savions que Roméo ne pourrait pas jouer 90 minutes", a expliqué son entraîneur Enzo Maresca, dans des propos repris par Het Laatste Nieuws.

"Le plan était de le faire jouer 45 minutes pour comencer. Regardez Reece James. Nous l'avons ménagé et maintenant, il est capable de jouer trois matchs par semaine. Nous voulons faire de même avec Roméo", poursuit-il.

Mais Chelsea ne veut évidemment pas prendre de risques en allant trop vite, surtout compte tenu de son passé médical : "J'aimerais le voir sur le terrain à chaque match, mais ce n'est pas possible. Nous devons tout gérer et garder tout le monde en forme."

