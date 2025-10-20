Ivre au volant, un arbitre de Jupiler Pro League lourdement sanctionné

Un arbitre de Jupiler Pro League a comparu devant le tribunal de police après avoir été arrêté ivre au volant.

L’histoire remonte à la fin de la saison dernière, au mois de juin. Un arbitre de Jupiler Pro League a été arrêté lors d’un contrôle de police près d’Alost alors qu’il rentrait chez lui. L'affaire a été révélée par Het Nieuwsblad.

Le test d’alcoolémie effectué sur place s’est avéré positif. L’homme, identifié sous les initiales M.S., a été convoqué devant le tribunal de police pour conduite en état d’ivresse. L’audience s’est tenue ce lundi.

Face au juge, il a reconnu les faits tout en minimisant la situation. “Je n’ai pas de problème avec l’alcool car je m’entraîne tous les jours pour être en forme”, a-t-il expliqué.

Plus de permis

Le juge n’a pas été tendre. L’arbitre écope d’une interdiction de conduire de plusieurs mois, d’une lourde amende et devra repasser tous ses examens.

Pour la première fois, c'est un arbitre qui reçoit un carton rouge. Cette fois, c'est en dehors des terrains de football.