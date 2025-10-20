Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Match après match, Nathan De Cat surprend. À 17 ans, le milieu d'Anderlecht s'impose comme le nouveau prodige du club, dans la lignée de Youri Tielemans.

Nathan De Cat est un diamant brut qui n’a pas fini de briller. Il a beaucoup à apprendre, mais on remarque qu'il deviendra un joueur important. Dans un championnat aussi physique que la Jupiler Pro League, c’est rare de voir un joueur allier puissance et finesse technique.

Nathan De Cat, l’homme qui libère Anderlecht de la pression

En réalité, Besnik Hasi peut le placer partout au milieu de terrain : en six, en huit, voire en dix… il trouve toujours une solution, peu importe sa position. Au Stayen, on l’a vu envoyer de longues passes millimétrées, puis quelques instants plus tard, se retourner à l’entrée du grand rectangle pour glisser une passe décisive dans la surface.

On comprend pourquoi Anderlecht ne veut pas le laisser partir. On a vu la différence quand Hasi l’a remplacé pour ne pas trop fatiguer ses muscles : Anderlecht n’arrivait plus à se sortir de la pression de Saint-Trond.

En très peu de temps, Anderlecht s’est rendu compte à quel point il compte sur lui. Au point de ne pas le laisser partir pour la Coupe du monde U17 au Chili. Et qui sait dans quel état il reviendrait ? "Dépendant de lui ? Nous jouons à onze et nous sommes dépendants de tout le monde", a tenté de relativiser Hasi.





Comme Tielemans

De Cat est le premier nom qu’il inscrit sur sa feuille de match. "Oui, la progression de Nathan est fantastique, mais il bénéficie du travail de ses coéquipiers, qui lui permettent d’exprimer ses qualités", reconnaît le coach.

"Nous l’avons placé en numéro six, mais nous doutions un peu de sa capacité à marquer depuis cette position. Eh bien, on a eu la réponse", sourit Hasi. "À Anderlecht, nous avons connu ce genre de jeunes talents. Comme Tielemans, il va continuer à grandir et à progresser."