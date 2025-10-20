Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer

Muzamel Rahmat depuis Stayen
| Commentaire
Nathan De Cat, le digne héritier de Youri Tielemans ? Anderlecht ne peut plus s'en passer
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Match après match, Nathan De Cat surprend. À 17 ans, le milieu d'Anderlecht s'impose comme le nouveau prodige du club, dans la lignée de Youri Tielemans.

Nathan De Cat est un diamant brut qui n’a pas fini de briller. Il a beaucoup à apprendre, mais on remarque qu'il deviendra un joueur important. Dans un championnat aussi physique que la Jupiler Pro League, c’est rare de voir un joueur allier puissance et finesse technique.

Nathan De Cat, l’homme qui libère Anderlecht de la pression

En réalité, Besnik Hasi peut le placer partout au milieu de terrain : en six, en huit, voire en dix… il trouve toujours une solution, peu importe sa position. Au Stayen, on l’a vu envoyer de longues passes millimétrées, puis quelques instants plus tard, se retourner à l’entrée du grand rectangle pour glisser une passe décisive dans la surface.

On comprend pourquoi Anderlecht ne veut pas le laisser partir. On a vu la différence quand Hasi l’a remplacé pour ne pas trop fatiguer ses muscles : Anderlecht n’arrivait plus à se sortir de la pression de Saint-Trond.

En très peu de temps, Anderlecht s’est rendu compte à quel point il compte sur lui. Au point de ne pas le laisser partir pour la Coupe du monde U17 au Chili. Et qui sait dans quel état il reviendrait ? "Dépendant de lui ? Nous jouons à onze et nous sommes dépendants de tout le monde", a tenté de relativiser Hasi.

Comme Tielemans

De Cat est le premier nom qu’il inscrit sur sa feuille de match. "Oui, la progression de Nathan est fantastique, mais il bénéficie du travail de ses coéquipiers, qui lui permettent d’exprimer ses qualités", reconnaît le coach.

"Nous l’avons placé en numéro six, mais nous doutions un peu de sa capacité à marquer depuis cette position. Eh bien, on a eu la réponse", sourit Hasi. "À Anderlecht, nous avons connu ce genre de jeunes talents. Comme Tielemans, il va continuer à grandir et à progresser."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV
Nathan De Cat

Plus de news

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

Pas de Coupe du Monde pour Nathan De Cat, et un nouveau geste fort d'Anderlecht en préparation

07:00
🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

06:00
Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

Malgré une merveille de Nathan De Cat, Anderlecht s'éteint au Stayen

20:40
Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

22:00
1
Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

Le successeur de Thibaut Courtois ? Senne Lammens fait craquer la presse anglaise

08:30
Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

08:03
"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

"Il a tout pour réussir" : un cadre de Manchester United encense Senne Lammens

07:40
Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

Bruges a gagné, sans convaincre : Nicky Hayen tient l'explication avant une série de 6 matchs en 18 jours

06:30
"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

"Nous appelons tous les acteurs à s'unir" : nouveau scandale de racisme en Challenger Pro League

22:30
Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

Déforcée par les blessures, La Gantoise prend l'eau à Zulte Waregem

21:25
Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

Le transfert de Kasper Dolberg est pour l'instant un échec : l'entraîneur de l'Ajax fait le point

19:40
Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

Old Trafford l'adore déjà : Senne Lammens décisif dans la victoire de Manchester United à Liverpool

21:40
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

21:00
Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

Paresse des joueurs, avis du coach : le capitaine de Genk Bryan Heynen met les choses au clair

20:00
"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union Réaction

"On pourrait cacher certaines choses, mais..." : Rik De Mil très cash après la défaite à l'Union

19:00
Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

Roméo Lavia refait surface à Chelsea : son entraîneur dévoile son plan pour le Belge

20:20
Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

Hécatombe à La Gantoise : trois blessures de dernière minute pour le déplacement à Zulte

19:20
D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

D1B : le RFC Liège réalise la bonne opération, Seraing sauve un point à 10 grâce à un jeune débutant

18:40
L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League Edito

L'arbitrage belge en crise ? Confiance et transparence deviennent une urgence en Pro League

16:40
10
🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

🎥 Albert Sambi Lokonga remet le couvert : l'ancien Anderlechtois à nouveau buteur en Bundesliga

15:00
En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

En balade à Dender, Malines conforte sa solide place dans le top 6

18:20
"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

"Nos supporters méritent mieux" : Ronny Deila est viré !

17:32
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

17:12
Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

14:40
🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

🎥 Match spectaculaire et riche en buts entre Genk et le Cercle de Bruges

15:36
🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

🎥 Auteur d'un but splendide contre le Barça, Axel Witsel est salué pour son match : "Sérénité et leadership"

16:00
🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

🎥 Bruges légèrement désorienté à Louvain : "Il nous a fallu du temps pour comprendre"

14:20
Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

Sébastien Pocognoli révèle les principes de jeu qu'il veut appliquer à Monaco

14:00
"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

"Je ne m'attendais pas à ça" : les Loups ont impressionné malgré le résultat

13:30
Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

Le Standard pas le seul club sanctionné : l'Antwerp pourrait aussi être mis à l'amende

13:02
9
Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

Jonas De Roeck a-t-il une idée derrière la tête en rejoignant le Club NXT ?

12:30
"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

"J'ai refusé, et je n'ai pas signé" : voici dans quel grand club Thomas Meunier aurait pu jouer

12:00
Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

Maarten Martens fait sensation : l'AZ Alkmaar domine l'Ajax et s'installe sur le podium

11:30
Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

11:00
Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro" Réaction

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

09:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved