OFFICIEL : le Standard de Liège prend une décision forte suite aux jets de gobelets

Pierre François l'a annoncé en conférence de presse ce lundi après la fin de rencontre entre Standard et l'Antwerp : les boissons en tribunes sont désormais temporairement interdite.

La rencontre entre les Rouches et les Anversois avait été arrêtée en raison de jets de gobelets. Le Standard prend donc la décision forte de les interdire temporairement dans le stade.

Une réunion s'est tenue ce matin avant de prendre cette décision, comme l'explique le directeur général du Standard en conférence de presse : "Ce matin, à mon initiative, nous avons réuni plusieurs personnes : le SLO (ndlr : intermédiaire entre les supporters et la direction), le président nouvellement élu de la Famille des Rouches, Monsieur Renard, les différentes composantes utiles au sein du club, du personnel du club, ainsi que le commissaire de police."

"Et j’ai proposé que l’on interdise, de façon temporaire, les boissons dans les tribunes. Nous publierons cet après-midi l’information officielle sur notre site", précise Pierre François.

C’est une mesure qui n’est pas agréable

"C’est une dérogation que permet le règlement d'ordre intérieur du club et, par voie de conséquence, une infraction à cette interdiction pourra donner lieu à une poursuite pour interdiction civile de stade."

Une décision évidemment difficile à prendre pour le Standard : "C’est une mesure qui n’est pas agréable, mais qui est demandée non seulement par la direction du club, mais aussi par différents groupes de supporters. Nous apprécierons comment envisager un retour à la normale — ou pas — après la trêve hivernale."