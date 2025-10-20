Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis Sclessin
| Commentaire
Trois jours plus tard, le Standard de Liège s'impose finalement face à l'Antwerp
Photo: © photonews
Le Standard de Liège prend finalement bel et bien les trois points face à l'Antwerp (1-0) ce lundi à Sclessin. Dans une toute fin de match disputée trois jours plus tard, le Great Old n'est pas parvenu à recoller au score.

Petit rappel des faits. Les Rouches et les Anversois avaient ouvert le bal de la 11e journée de Pro League vendredi dernier, ce qui marquait le retour du championnat belge suite à la pause internationale. Le coup d'envoi était donné à 20h45. Et le moins que l'on puisse dire, c’est qu'il ne fallait pas arriver en retard ! Après seulement 16 secondes de jeu, Rafiki Saïd mettait déjà les Liégeois aux commandes grâce à une superbe frappe. Bien en place, rien ne semblait pouvoir arriver aux hommes de Vincent Euvrard dans la suite de cette première période. Un tournant a cependant eu lieu à la 39e minute de jeu : Adnane Abid a marché sur la cheville d’Andreas Verstraeten, ce qui lui a valu un carton rouge. Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires sur le score de 1-0.

Le Standard étant en infériorité numérique, le Great Old a poussé pour revenir au score. Deux énormes interventions de Marlon Fossey ont notamment permis aux Rouches de garder le zéro (59e). La tension montait dans les tribunes liégeoises. Le stade a grondé à la 72e minute de jeu. Rafiki Saïd a été victime d'un tacle de Zeno Van den Bosch dans la surface. L'arbitre a finalement décidé de ne pas accorder de penalty, mais de sanctionner l'ailier du Standard d'un carton jaune pour être revenu sur la pelouse en roulant afin de se faire soigner. Des gobelets ont été lancés sur le terrain à ce moment-là, ce qui a conduit l'arbitre Lothar D'Hondt à interrompre la rencontre durant une quinzaine de minutes. Des images diffusées après le match, montrant la cheville ensanglantée du joueur, ont été partagées sur les réseaux sociaux. La rencontre a ensuite repris, mais l'Antwerp n'est pas parvenu à recoller au score, jusqu’à ce qu’elle soit officiellement arrêtée à la 88e minute. Un supporter liégeois isolé a lancé un gobelet sur l'arbitre, qui a décidé de mettre un terme à la rencontre.

Une fin de match à huis clos

Les dernières minutes devaient alors se disputer à une date ultérieure, comme le stipule le règlement. Et c'est ce lundi à 15h00 qu'avait lieu la toute fin de rencontre, évidemment à huis clos (sans compter la grosse dizaine de supporters qui s'est positionnée derrière le marquoir). Les trois minutes du temps réglementaire restantes ainsi que le temps additionnel ont été disputées en ce début de semaine.

Lothar D'Hondt n'était cependant pas l'arbitre du match, étant donné qu'il avait déjà une rencontre de Youth League (Newcastle-Benfica) programmée. Nicolas Laforge a donc arbitré le match le plus court de sa carrière. Malgré la possibilité d'effectuer des modifications (avec uniquement des joueurs présents sur la feuille de match vendredi), Vincent Euvrard a choisi de reconduire les mêmes hommes qui étaient sur la pelouse au moment de l'arrêt du match. Côté anversois, un seul changement, Youssef Hamdaoui qui était monté au jeu à la 46e cède sa place à Kiki Kouyaté.

Le match a repris par un coup franc lointain frappé par Tobias Mohr à la moitié de la 87e minute de jeu. L'Antwerp a évidemment énormément poussé. À la 89e, Vincent Janssen a notamment touché le ballon de la tête, mais Matthieu Epolo l'a récupéré très facilement. En ce qui concerne le temps additionnel, quatre minutes étaient au programme. Le score n'a cependant pas changé et aucune véritable occasion n'a été au rendez-vous. Le Standard valide son succès sur le score de 1-0.

Commentaire
Standard

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard Interrompu Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
