"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

L'Inter Milan se méfie de l'Union Saint-Gilloise. Cristian Chivu annonce un match difficile face au champion de Belgique.

Une nouvelle soirée européenne attend l’Union Saint-Gilloise, face à un géant du football. Mardi soir, les Bruxellois recevront l’Inter Milan au Lotto Park pour une affiche de prestige en Ligue des champions.

En conférence de presse, l’entraîneur de l'Inter Cristian Chivu a assuré que le changement de coach à l’Union n’avait rien modifié dans sa préparation. "Nous connaissons bien cette équipe. Il est rare qu’un entraîneur ait le temps de tout changer en quelques jours. Ils ont joué avec le même système contre Charleroi."

"À la limite de la méchanceté"

Chivu s’est montré très respectueux envers le champion de Belgique en titre. "C’est une équipe agressive, parfois à la limite de la méchanceté, et qui aime mettre la pression sur son adversaire. L’Union est championne de Belgique, de nouveau en tête du championnat et déjà victorieuse en Ligue des champions cette saison."

Une défaite dans cette compétition peut arriver à n'importe quelle équipe selon le coach. "Le match contre Newcastle ? Cela peut arriver à tout le monde. Nous devrons être sur nos gardes car c’est un match compliqué qui s’annonce."

Toute la pression repose sur les épaules de David Hubert, le nouveau coach de l'Union devra faire mieux que Sebastien Pocognoli.

