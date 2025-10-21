25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1
Photo: © photonews

Pour la première fois depuis 25 ans, deux entraîneurs belges vont s'affronter en Ligue des Champions, ce mercredi. Pour la première fois de l'histoire, ils seront quatre Belges à diriger une équipe en Ligue des Champions, cette semaine.

La troisième journée de la Ligue des Champions débute ce mardi soir avec plusieurs belles affiches : Barcelone - Olympiakos, Arsenal - Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen - PSG, Newcastle - Benfica, PSV - Naples, Villarreal - Manchester City ou encore Union - Inter Milan.

À l’Union, David Hubert vivra sa toute première expérience en tant qu’entraîneur en Ligue des Champions. L’ancien coach d’OHL et d’Anderlecht succède à Sébastien Pocognoli, parti à Monaco, qui affrontera Tottenham mercredi.

Ce petit jeu de chaises musicales marque une page historique pour le football belge. Cette semaine, et pour la première fois, quatre entraîneurs belges dirigeront une équipe en Ligue des Champions : David Hubert, Sébastien Pocognoli, Nicky Hayen et Vincent Kompany.

Un record pour les entraîneurs belges en Ligue des Champions

Autre fait inédit : il y a désormais plus d’entraîneurs belges engagés en Ligue des Champions que d’Italiens, d’Allemands ou de Français. Et pour la première fois depuis 25 ans, deux d’entre eux vont s’affronter ce mercredi.

Il s’agit évidemment de Vincent Kompany et Nicky Hayen, opposés lors du duel entre le Bayern Munich et le Club de Bruges. Il faut remonter à l’automne 2000 pour retrouver un face-à-face entre entraîneurs belges en C1.

Ce 8 novembre 2000, le Sporting d'Anderlecht d'Aimé Anthuenis s’était imposé 2-3 sur la pelouse du PSV d’Éric Gerets, grâce à des buts de Bertrand Crasson, Jan Koller et Souleymane Youla. Besnik Hasi et Olivier Doll étaient restés sur le banc bruxellois.

