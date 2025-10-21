Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

L'attaquant burkinabé Papou Fayçal Konaté, évoluant au RFS Riga, suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Selon Africafoot, le Club de Bruges s'est ajouté à la liste des prétendants, aux côtés notamment de Malines et de quelques équipes étrangères

Papou Fayçal Konaté, âgé de 19 ans et originaire de Ouagadougou (Burkina Faso), joue en Lettonie depuis un an. Avec dix buts en 22 matchs pour le RFS Riga, il est rapidement devenu un pilier de l'équipe. Sa vitesse, son sens du but et sa maturité sont largement appréciés. "Il est l'une des révélations du championnat letton", indique Africafoot.

Selon des sources proches du dossier, cinq clubs européens suivraient de près sa situation : le Sparta Prague, le Stade Rennais, le Club de Bruges, le FC Bâle et le FC St. Gallen. Ces clubs voient en Konaté un attaquant avec un potentiel de croissance important.

Dans son pays, Konaté a été formé au RCK et au Salitas FC. Son développement en Lettonie est considéré par les recruteurs comme une étape intermédiaire dans sa progression. Africafoot rapporte que Braga, Guimarães et... Malines l'ont également dans leur viseur.

Club de Bruges et Malines en concurrence

L'intérêt belge n'est pas nouveau. Malines avait déjà été mentionné comme candidat dans le passé, mais le Club de Bruges semble maintenant s'engager dans la compétition pour le recruter. Les deux clubs cherchent à renforcer leur secteur offensif avec des joueurs à fort potentiel et suivent de près la situation de Konaté.

L'entourage du joueur évalue actuellement les différentes options. La préférence va vers un projet sportif dans un championnat offrant plus de résistance. "Le championnat doit être d'un niveau supérieur", écrit Africafoot.

Avec la fenêtre de transfert hivernale en vue, une période chargée est attendue pour Konaté. Sa valeur marchande augmente et la possibilité d'un passage vers un championnat plus important se précise. Les semaines à venir seront déterminantes pour une éventuelle prochaine étape dans sa carrière.