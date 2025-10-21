"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

Muet depuis six mois, Lois Openda subit de nouvelles critiques en Italie. Il pourrait cependant être titularisé contre le Real Madrid et ainsi recevoir une chance en or d'inverser la situation.

"Juve, quel genre de mercato avez-vous vécu", écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition de ce mardi. En tête d'article, une photo de Jonathan David et Lois Openda, les deux grandes déceptions de la Vieille Dame depuis le début de la saison.

Le quotidien italien rappelle que l'option d'achat dans son contrat est obligatoire. "La Juventus est d'ores et déjà certaine de devoir débourser 44 millions d'euros pour Lois Openda à Leipzig. Dépenser ne rime pas toujours avec performance (sur le terrain). Tout a changé à la Juventus cet été, à commencer par la nomination de Damien Comolli, directeur général et futur PDG, mais le fléau des recrutements coûteux demeure."

L'Italie attend le premier but de Lois Openda

Le Diable Rouge est ciblé comme un échec clair. Depuis son arrivée à la Juventus, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets à la moindre reprise. En comptant la fin de son aventure à Leipzig et les matchs avec l'équipe nationale, Lois Openda n'a plus marqué en match officiel depuis six mois.

"Igor Tudor aurait préféré le retour de l'ancien joueur Randal Kolo Muani, prêté à Tottenham après les interminables négociations estivales entre la Juventus et le PSG, et il ne le cache pas. Openda n'a été titulaire que deux fois (Atalanta et Borussia Dortmund) et a joué un total de 204 minutes, mais il n'a eu aucun impact", poursuit la Gazzetta dello Sport.

"Igor Tudor aurait préféré Randal Kolo Muani et il ne s'en cache pas"

Resté sur le banc pendant 90 minutes contre Côme, l'attaquant de 25 ans pourrait cependant voir sa situation changer. Openda pourrait commencer la rencontre entre le Real Madrid et la Juventus, et Igor Tudor compte sur lui pour faire trembler les filets de Thibaut Courtois.

"Openda n'a pas convaincu jusqu'à présent, mais en football, tout peut changer très vite. L'entraîneur de la Juventus espère que le Belge l'aidera à démarrer rapidement à Bernabéu. Un but contre le Real Madrid suffirait à renverser la situation, à tous les niveaux", écrit le quotidien italien.