"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

Encore accroché au Cercle de Bruges, le Racing Genk n'occupe que la huitième place de la Jupiler Pro League. Les Limbourgeois doivent rapidement réagir.

Cette saison, on attendait le Racing Genk comme l'équipe capable de rivaliser avec le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise en tête du classement. Après onze journées, force est de constater que ce n’est pas le cas.

À nouveau accrochée sur la pelouse du Cercle de Bruges, l'équipe limbourgeoise n'occupe que la 8e place de la Jupiler Pro League avec un fébrile bilan de 15/33.

Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette au Racing Genk

Après le déplacement au Jan Breydelstadion, l'entraîneur allemand était frustré des manquements de son équipe, qui n'a pas su s'imposer après avoir mené au score à deux reprises.

"Bien sûr, quand on mène, il ne faut pas perdre l'avantage et laisser une contre-attaque se produire. C'est une question de maturité, d'expérience. Ce n'est pas qu'on ait adopté le contrôle du jeu après nos vingt bonnes premières minutes ; on a simplement perdu le ballon trop souvent. On ne peut pas avoir le contrôle à ce moment-là."

"Je ne suis pas satisfait de ça. Si on veut jouer dans le top 6, le top 4, voire le championnat, il faut être capable de garder sa cage inviolée. On doit travailler à moins perdre le ballon en attaque, ce qui engendre des contre-attaques", a-t-il déclaré.