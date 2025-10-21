"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

L'Ajax Amsterdam espère prolonger le contrat de Jorthy Mokio. Les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration, mais cet été, un différend existait au sujet des revendications salariales du jeune joueur belge.

Cet été, Jorthy Mokio a définitivement quitté les jeunes de l'Ajax Amsterdam pour prendre une place plus importante dans le noyau A. Le jeune joueur de 17 ans a participé à huit des onze rencontres de l'équipe première cette saison, mais n’a été titularisé qu’à trois reprises.

Son statut devient cependant de plus en plus important, et les décisions que l’Ajax prend à son sujet le prouvent : il ne pourra rejoindre la sélection U17 pour la Coupe du monde au Qatar qu’à partir de la trêve internationale, comme Nathan De Cat.

Jorthy Mokio doit revoir ses conditions

Les Ajacides n’aiment pas prendre de risques avec le Gantois, sélectionné par Rudi Garcia au mois de mars. Ils souhaitent d’ailleurs déjà prolonger son contrat, qui court pourtant encore jusqu’en juin 2027.

Selon les informations du média néerlandais Voetbal International, l’Ajax est revenu à la table des discussions après l’échec de l’été. À l’époque, les exigences salariales du clan Mokio étaient jugées trop élevées par les dirigeants ajacides.

"Il demandait un contrat similaire à celui de Jordan Henderson, et l’Ajax ne veut pas entrer dans cette politique", détaillent nos confrères. Il faudra donc trouver un accord, mais la volonté commune est bien de prolonger la collaboration.