Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

Après de longues discussions, Jorthy Mokio et Nathan De Cat font finalement partie de la sélection de Bob Browaeys pour la Coupe du monde U17. Ils ne seront toutefois disponibles qu'après les poules.

Ce lundi soir, l'Union belge de football a dévoilé la sélection de Bob Browaeys pour la Coupe du monde U17. Si on y retrouve généralement des joueurs qui n’évoluent pas encore avec l'équipe première de leur club, Jorthy Mokio et Nathan De Cat font bien partie de la sélection.

Ces dernières semaines, de nombreuses discussions ont eu lieu pour savoir si les talents de l'Ajax Amsterdam et du Sporting d'Anderlecht devaient s’envoler au Qatar en novembre. Les deux jeunes joueurs ont l'occasion de vivre une expérience unique, mais leur employeur est leur club, à qui revient donc la décision.

Un compromis pour pouvoir sélectionner Jorthy Mokio et Nathan De Cat

Pour les deux joueurs, l'Union belge est parvenue à un accord. Ils ne rejoindront tous les deux le Qatar qu'après la phase de poules, aux environs du 10 novembre. Une date qui marquera le début de la dernière trêve internationale de l'année civile.

Selon Het Laatste Nieuws, l'Ajax Amsterdam a donné son accord pour que Jorthy Mokio ne revienne qu'une fois le tournoi terminé. Il sera donc présent pour les matchs importants contre Galatasaray et Utrecht avant la trêve, mais pourrait manquer les réceptions d'Excelsior Rotterdam et de Benfica si nos Diablotins vont loin dans le tournoi.





La situation est légèrement différente pour Nathan De Cat. Le milieu du Sporting d'Anderlecht pourra s’envoler après la réception du Club de Bruges, mais devra rentrer pour le déplacement à la RAAL La Louvière, prévu le 23 novembre. Il pourrait donc ne disputer que deux matchs au Qatar et revenir avant la fin du tournoi. Ce compromis trouvé par l'Union belge permet à la Belgique d'aligner sur le papier l'une des sélections les plus qualitatives du tournoi.