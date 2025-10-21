"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

Quoi de mieux qu'une belle affiche de Ligue des Champions pour passer un nouveau cap symbolique ? Thibaut Courtois disputera son 300e match avec le Real Madrid, ce mercredi contre la Juventus.

Ce mardi, Thibaut Courtois s'est présenté en conférence de presse pour le Real Madrid, à la veille de la réception de la Juventus lors de la troisième journée de Ligue des Champions.

Le portier des Merengues et des Diables Rouges a notamment fustigé la censure des protestations contre la délocalisation de la rencontre Villarreal - Barcelone à Miami.

Thibaut Courtois à l'aube de son 300e match avec le Real Madrid

Mais c'était aussi l'occasion pour lui de s'exprimer avant une date spéciale. Il disputera, ce mercredi au Santiago Bernabéu, son 300e match sous les couleurs du Real Madrid.

"Quand j'étais enfant, je rêvais de jouer un match avec le Real Madrid, alors atteindre les 300 matchs me rend très fier. La Juve n'est pas dans une bonne passe ces derniers temps, mais ce sera compliqué. Il faudra bien l'affronter et montrer que nous sommes chez nous, avec intensité. Ainsi, nous obtiendrons un bon résultat", cite le média Real-France présent sur place.





Un cap qui le place encore un peu plus dans l'histoire de la Maison Blanche. Ce mercredi soir, Thibaut Courtois disputera également son 91e match de Ligue des Champions, et passera donc bientôt la barre des 100.