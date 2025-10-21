Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Nordin Jackers, lancé dans le grand bain par Nicky Hayen cette saison, est parfois critiqué pour ses erreurs. Cependant, il vient de réaliser une très belle prestation à Louvain lors du dernier match.

Depuis le début de la saison, Nicky Hayen octroie une confiance grandissante à Nordin Jackers. Un choix qui a suscité des réactions, notamment au vu de ses performances irrégulières.

Nordin Jackers est parfois pointé du doigt pour ses erreurs, qu'il n'a pas hésité à reconnaître dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Celle à l'Atalanta ? Oui, c'était très dommage. Mais c'est le football. Tout le monde peut faire des erreurs."

Qui sera le gardien titulaire de Bruges lorsque Simon Mignolet sera de retour ?

Le jeune portier ne ressent pas une pression plus importante au sein du club. "Que ça soit au sein de l'équipe ou les personnes qui gravitent autour, personne ne doute de moi. Je pense que les erreurs font partie du jeu et qu'il existe un soutien mutuel."

En Venise du Nord, la situation du gardien de but est un débat récurrent depuis le début de la saison. Nordin Jackers jouait en Jupiler Pro League et Simon Mignolet en Ligue des Champions avant la blessure du gardien expérimenté contre l'AS Monaco. "On ne souhaite de blessure à personne. On s'entend bien, on discute franchement et cela nous aide au quotidien", a-t-il assuré.

Mais Jackers restera-t-il le gardien titulaire du Club de Bruges lorsque Simon Mignolet sera de retour de blessure ? "Ce sera au staff de décider. Moi, je fais mon travail, mais je ne prends pas les décisions. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question", a-t-il sobrement répondu.

FC Bruges
Bayern Munich
Nordin Jackers

