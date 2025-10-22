De mauvais souvenirs pour Charleroi, les supporters du Standard s'interrogent : voici les arbitres du weekend

Ce weekend, la Pro league repartira pour une 12e journée. Les arbitres mobilisés à cette occasion sont désormais connus.

Cette nouvelle journée de championnat débutera vendredi soir avec la rencontre entre Charleroi et Anderlecht. Elle sera arbitrée par Lawrence Visser. Ce dernier ne réussit que peu aux Zèbres ces derniers temps : Charleroi a perdu sept des huit derniers matchs disputés sous ses ordres.

La série comprend notamment la victoire des Mauves au Mambourg pour la première de Brian Riemer, quelques semaines après le C4 de Felice Mazzu, alors revenu sur le banc carolo. En revanche, Anderlecht n'a perdu aucun des huit derniers duels avec Lawrence Visser au sifflet.

Monsieur Visser sera aussi responsable VAR pour le match du Standard à La Gantoise samedi soir. Une nouvelle qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters rouches, qui s'étonnent de le voir si souvent derrière la vidéo pour leurs rencontres. L'arbitre principal sera Nathan Verboomen, qui a arbitré la victoire des Liégeois contre Genk plus tôt dans la saison.

De la cohérence entre les décisions de toutes les rencontres ?

Nicolas Laforge sera quant à lui l'arbitre du match toujours chaud opposant le Club de Bruges à l'Antwerp dimanche après-midi. Il sera secondé par Simon Bourdeaud'hui et son équipe depuis Tubize. Le match de la RAAL à Genk sera arbitré par Bert Verbeke, qui a sifflé la défaite des Loups à Saint-Trond il y a deux mois.

Pour conclure le weekend, la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond sera dirigée par Bram Van Driessche, l'arbitre du dernier Clasico, qui a sifflé l'Union à une reprise cette saison, face au Standard. Il sera épaulé par Ken Vermeiren. La liste complète des désignations du weekend est à retrouver ici.