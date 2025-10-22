Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Carlos Forbs reste focalisé malgré les critiques entourant son transfert à 7 millions d'euros, qui ont notamment visé le directeur sportif Dévy Rigaux. Il évoque aussi sa bonne relation avec Samuel Edozie.

"Ils pensaient que je ne savais que courir vite. Ma vitesse est un don de Dieu, mais je peux faire bien plus que ça. Je l’ai déjà prouvé", explique Carlos Forbs en souriant au micro d'Het Laatste Nieuws.

Le Portugais souligne que l’explosivité est un grand atout, mais pas le seul aspect de son jeu : "Il est important de garder une bonne vision du jeu. Sinon, ta vitesse peut justement devenir un désavantage."

C’est d’ailleurs une critique souvent adressée à Jérémy Doku. Carlos Forbs aime se comparer à certains des meilleurs ailiers du monde. "Doku est incroyable, Dembélé aussi — je l’appelle mon frère jumeau — et puis il y a Mbappé et Vini. Quand ils ne jouent pas au Real, j’éteins ma télé." Sa vitesse, dit-il, atteint probablement les 36 km/h.

Carlos Forbs aurait aimé voir Samuel Edozie au Club de Bruges

L’ailier est aussi revenu sur son transfert estival au Club de Bruges et sa rencontre avec Dévy Rigaux à Londres. "J’étais là avec mes deux agents. Dévy m’a expliqué le projet et j’ai tout de suite pensé : 'Oké, c’est un homme sérieux'. Il me voulait vraiment, et cette confiance, c’est exactement ce dont j’avais besoin."





Carlos Forbs repense avec le sourire à ce jour. Le Club de Bruges avait alors rencontré un autre ailier : l’ancien joueur de Manchester City, Samuel Edozie. "Sam ? C’est mon pote ! Ça aurait été fantastique si nous avions été les deux ailiers du Club", conclut-il.