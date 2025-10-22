Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le championnat espagnol, La Liga, a dû revenir sur sa décision concernant la délocalisation du match entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami.

"La LALIGA informe qu’après des discussions avec le promoteur du Match Officiel de LALIGA à Miami, ce dernier a communiqué sa décision d’annuler l’organisation de l’événement en raison de l’incertitude générée en Espagne au cours des dernières semaines."

Une décision qui déçoit évidemment le championnat espagnol : "La LALIGA regrette profondément que ce projet — qui représentait une opportunité historique et unique pour l’internationalisation du football espagnol — ne puisse pas aller de l’avant. La tenue d’un match officiel en dehors de nos frontières aurait constitué une étape décisive dans l’expansion mondiale de notre compétition, renforçant la présence internationale des clubs, la notoriété des joueurs et la marque du football espagnol sur un marché stratégique tel que les États-Unis."

"Le projet respectait pleinement la réglementation fédérative et ne portait pas atteinte à l’intégrité de la compétition, comme l’ont confirmé les institutions compétentes chargées de veiller à son application, lesquelles s’y opposaient pour d’autres raisons."

Le championnat espagnol est clair, cela aura un impact financier : "Renoncer à ce type d’opportunités rend plus difficile la génération de nouveaux revenus, limite la capacité des clubs à investir et à rivaliser, et réduit la projection internationale de tout l’écosystème footballistique national."  

Loin de faire l'unanimité

Cette décision de délocaliser une rencontre du championnat espagnol à Miami ne fait pas l’unanimité. Elle a été énormément critiquée en Espagne. L’AFE (syndicat des joueurs espagnols) avait proposé aux équipes de Liga de ne pas disputer les premières secondes de leurs rencontres en signe de protestation. Ce qui a été appliqué le week-end dernier. Le Real Madrid avait également dénoncé cette initiative, tout comme certains joueurs du FC Barcelone.

Thibaut Courtois s’était exprimé sur le sujet en conférence de presse. Comme souvent, le portier n’a pas eu la langue dans sa poche : "Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Je n’ai jamais vu un président d’une ligue parler comme lui (Tebas). Ils essaient de cacher des choses. C’est de la manipulation." Selon lui, cela fausse la compétition.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
FC Barcelone
Thibaut Courtois

Plus de news

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

17:30
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

14:20
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

10:00
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

09:30
David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

08:20
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00
"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite Interview

"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite

07:40
"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

08:00
"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge Interview

"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

08:40
2
Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

23:23
3
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

23:10
La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

22:52
1
"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00
La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

18:40
1
"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

22:00
Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

22:20
"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

21:20
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

12:40
Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

21:46
Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

20:40
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00
Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

20:20
Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

19:30
"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

18:20
La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

19:00
Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

18:00
La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

17:00
Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

16:30
Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

16:00
L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 18:45 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 18:45 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 21:00 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 21:00 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved