Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

Le championnat espagnol, La Liga, a dû revenir sur sa décision concernant la délocalisation du match entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami.

"La LALIGA informe qu’après des discussions avec le promoteur du Match Officiel de LALIGA à Miami, ce dernier a communiqué sa décision d’annuler l’organisation de l’événement en raison de l’incertitude générée en Espagne au cours des dernières semaines."

Une décision qui déçoit évidemment le championnat espagnol : "La LALIGA regrette profondément que ce projet — qui représentait une opportunité historique et unique pour l’internationalisation du football espagnol — ne puisse pas aller de l’avant. La tenue d’un match officiel en dehors de nos frontières aurait constitué une étape décisive dans l’expansion mondiale de notre compétition, renforçant la présence internationale des clubs, la notoriété des joueurs et la marque du football espagnol sur un marché stratégique tel que les États-Unis."

"Le projet respectait pleinement la réglementation fédérative et ne portait pas atteinte à l’intégrité de la compétition, comme l’ont confirmé les institutions compétentes chargées de veiller à son application, lesquelles s’y opposaient pour d’autres raisons."

Le championnat espagnol est clair, cela aura un impact financier : "Renoncer à ce type d’opportunités rend plus difficile la génération de nouveaux revenus, limite la capacité des clubs à investir et à rivaliser, et réduit la projection internationale de tout l’écosystème footballistique national."





Loin de faire l'unanimité

Cette décision de délocaliser une rencontre du championnat espagnol à Miami ne fait pas l’unanimité. Elle a été énormément critiquée en Espagne. L’AFE (syndicat des joueurs espagnols) avait proposé aux équipes de Liga de ne pas disputer les premières secondes de leurs rencontres en signe de protestation. Ce qui a été appliqué le week-end dernier. Le Real Madrid avait également dénoncé cette initiative, tout comme certains joueurs du FC Barcelone.

Thibaut Courtois s’était exprimé sur le sujet en conférence de presse. Comme souvent, le portier n’a pas eu la langue dans sa poche : "Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. Je n’ai jamais vu un président d’une ligue parler comme lui (Tebas). Ils essaient de cacher des choses. C’est de la manipulation." Selon lui, cela fausse la compétition.