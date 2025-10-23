🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi
Photo: RFC Liège
Deviens fan de FC Liège! 182

Le RFC Liège s'apprête à disputer deux rendez-vous importants : d'abord le RWDM ce samedi, puis un match de 1/16e de finale de la Coupe de Belgique face à Charleroi mardi prochain. Martin Wasinski, ancien Carolo, a pris la parole au micro de son équipe avant cette rencontre face aux Zèbres.

Il a passé de nombreuses années à Charleroi : "J'ai été à Charleroi en U15, là-bas à l'internat. J'ai fait U15-U16, puis je suis resté encore un an et j'ai été avec les professionnels là-bas. Donc je suis quand même resté, je pense, 4-5 ans là-bas. J'ai été à l'école là-bas. C'est un club et une ville qui ont compté pour moi."

Martin Wasinski avait officiellement quitté le club en 2024 après un prêt au KV Courtrai. Il avait alors paraphé un contrat avec Schalke 04, club qui le prête actuellement au RFC Liège.

"L'équipe a fort changé en trois ans depuis l'époque où j'étais là-bas," pointe-t-il. "Je connais quelques joueurs encore. Mais je m'attends à un match difficile parce qu'ils ont une belle équipe. Ils ont un bon coach (Rik De Mil)."

Ça va être difficile, mais je me réjouis de jouer contre eux

Une rencontre qui sera compliquée pour les Sang et Marine, pense-t-il : "Ça va être difficile, mais je me réjouis de jouer contre eux parce que j'ai encore quelques amis qui jouent là-bas. Ça va me faire plaisir de les revoir."

Jouer à Liège pourrait avantager les Liégeois : "Ça, je ne sais pas, ça reste un match de foot, mais c'est vrai qu'avec un synthétique et surtout les supporters, ça peut nous avantager, c'est sûr et certain."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège

Plus de news

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

19:00
OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

18:40
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

17:00
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
1
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

14:20
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 11
RFC Seraing RFC Seraing 24/10 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 24/10 La Gantoise La Gantoise
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 25/10 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Eupen Eupen 25/10 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 25/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 25/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 26/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 26/10 Beerschot Beerschot
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved