🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

Le RFC Liège s'apprête à disputer deux rendez-vous importants : d'abord le RWDM ce samedi, puis un match de 1/16e de finale de la Coupe de Belgique face à Charleroi mardi prochain. Martin Wasinski, ancien Carolo, a pris la parole au micro de son équipe avant cette rencontre face aux Zèbres.

Il a passé de nombreuses années à Charleroi : "J'ai été à Charleroi en U15, là-bas à l'internat. J'ai fait U15-U16, puis je suis resté encore un an et j'ai été avec les professionnels là-bas. Donc je suis quand même resté, je pense, 4-5 ans là-bas. J'ai été à l'école là-bas. C'est un club et une ville qui ont compté pour moi."

Martin Wasinski avait officiellement quitté le club en 2024 après un prêt au KV Courtrai. Il avait alors paraphé un contrat avec Schalke 04, club qui le prête actuellement au RFC Liège.

"L'équipe a fort changé en trois ans depuis l'époque où j'étais là-bas," pointe-t-il. "Je connais quelques joueurs encore. Mais je m'attends à un match difficile parce qu'ils ont une belle équipe. Ils ont un bon coach (Rik De Mil)."

Ça va être difficile, mais je me réjouis de jouer contre eux

Une rencontre qui sera compliquée pour les Sang et Marine, pense-t-il : "Ça va être difficile, mais je me réjouis de jouer contre eux parce que j'ai encore quelques amis qui jouent là-bas. Ça va me faire plaisir de les revoir."

Jouer à Liège pourrait avantager les Liégeois : "Ça, je ne sais pas, ça reste un match de foot, mais c'est vrai qu'avec un synthétique et surtout les supporters, ça peut nous avantager, c'est sûr et certain."