Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Commentaire
Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Une clause très particulière figure dans le contrat de prêt de Loïs Openda à la Juventus. Elle devrait, plus que probablement, être activée.

La Juventus a déjà versé trois millions d’euros pour le prêt de Loïs Openda, en provenance du RB Leipzig, pour une saison. L’accord comprend également une option d’achat fixée à 42 millions d’euros.

Pour l’instant, le Diable Rouge ne parvient pas à justifier un tel montant. Il a du mal à s’adapter et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.

Une clause surprenante

Mais cela n’a en réalité plus beaucoup d’importance. Les médias italiens révèlent qu’une clause très particulière figure dans le contrat entre la Juventus et Leipzig.

La Vieille Dame serait obligée de lever l’option d’achat si… elle parvient à se maintenir en Serie A. Et inutile de préciser que cela devrait bel et bien se produire.

Ainsi, Openda serait automatiquement lié à la Juventus jusqu’à la mi-2030. Espérons pour lui qu’il puisse, d’ici là, prouver pourquoi le club turinois doit débourser une telle somme.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus
RB Leipzig
Lois Openda

Plus de news

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Lionel Messi prend une grande décision pour son avenir

18:40
Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

18:20
📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

18:00
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

Voici pourquoi le week-end à venir sera crucial pour l'Antwerp

17:20
Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

Besnik Hasi choisit de continuer à écarter ce joueur : "Je ne l'ai pas trouvé bon"

17:00
Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

16:30
Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

16:00
1
Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

Anderlecht n'est pas content de la participation de Nathan De Cat au Mondial... mais ne peut rien y faire

15:30
Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard Interview

Les cas Nielsen et Saïd, Bates partiellement à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard

14:40
"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

"C'est inconcevable à mes yeux" : Ali Lukunku critique le travail d'un ex-homme fort du Standard

15:00
"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

14:00
"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

"Donne-moi un métier où dire qu'on n'est pas d'accord coûte 5000 €" : Felice Mazzù pousse un coup de gueule

14:20
Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

13:30
Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

12:40
🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

🎥 Scène assez lunaire : Charles De Ketelaere se fait arracher son maillot en Ligue des champions

12:20
Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

Denis Odoi met les choses au clair sur une éventuelle signature dans un club de D1B

13:00
"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

12:00
Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

11:30
Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

Thibaut Courtois plus fort qu'une légende du Real Madrid : le Diable Rouge écrit sa propre légende

09:00
"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

11:00
"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

10:00
Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

Le football perturbé par la tempête Benjamin : Feyenoord et l'AZ forcés de s'adapter

10:30
Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

Sébastien Pocognoli ne va pas l'oublier : les supporters monégasques n'en reviennent pas

09:30
Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

08:30
Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

08:00
"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

07:43
"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

"J'en ai marre qu'on commence à improviser avant les tournois" : l'avertissement clair à Rudi Garcia

07:20
4
Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

Le coup de gueule d'Ivan Leko calculé avant de recevoir le Standard ? "Il a traîné tout le monde dans la boue"

07:00
Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

Theate constate les dégâts contre Liverpool, Pocognoli séduit contre Tottenham : les résumés de la soirée

23:10
Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

Ça se complique pour Will Still : le chant impitoyable lancé par ses propres supporters

06:30
Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

Marc Wilmots prêt à remettre le Standard sur pied ? La réponse énigmatique de Daniel Van Buyten

22:20
1
La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

La poisse continue : un club de Pro League perd l'un de ses leaders pour deux mois

22:00
Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

Trop sous-estimé chez les Diables ? "Je n'ai pas été assez reconnu"

21:40
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

21:00
Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

Il n'y a pas que De Cat et Mokio : les pépites belges qui disputeront la Coupe du Monde U17

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Werder Brême Werder Brême 24/10 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 25/10 FC St. Pauli FC St. Pauli
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 25/10 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 25/10 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 25/10 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 25/10 RB Leipzig RB Leipzig
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26/10 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved