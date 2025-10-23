Une clause étrange pourrait forcer la Juventus à acheter définitivement Loïs Openda

Une clause très particulière figure dans le contrat de prêt de Loïs Openda à la Juventus. Elle devrait, plus que probablement, être activée.

La Juventus a déjà versé trois millions d’euros pour le prêt de Loïs Openda, en provenance du RB Leipzig, pour une saison. L’accord comprend également une option d’achat fixée à 42 millions d’euros.

Pour l’instant, le Diable Rouge ne parvient pas à justifier un tel montant. Il a du mal à s’adapter et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison.

Une clause surprenante

Mais cela n’a en réalité plus beaucoup d’importance. Les médias italiens révèlent qu’une clause très particulière figure dans le contrat entre la Juventus et Leipzig.

La Vieille Dame serait obligée de lever l’option d’achat si… elle parvient à se maintenir en Serie A. Et inutile de préciser que cela devrait bel et bien se produire.

Ainsi, Openda serait automatiquement lié à la Juventus jusqu’à la mi-2030. Espérons pour lui qu’il puisse, d’ici là, prouver pourquoi le club turinois doit débourser une telle somme.