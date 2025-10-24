La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

Le Belge ne joue pratiquement pas sous les ordres de De Zerbi. Il a de nouveau été remplacé à la mi-temps lors du match de Ligue des champions contre le Sporting Portugal mercredi.

Avec un temps de jeu limité, les temps sont dure pour Arthur Vermeeren à Marseille. L'ancien anversois n'a pas sa place, et joue peu lorsqu'il est lancé par son coach. Mercredi face au Sporting, ce dernier l'a changé à la pause, ce qui a toutefois suscité de vives critiques.

L'entraîneur italien est accusé par la presse d'avoir perturbé l'équilibre de son équipe avec ses changements. Marseille menait 0-1 à la mi-temps à Lisbonne, mais a dû continuer à dix après le carton rouge d'Emerson Palmieri. C'est là que De Zerbi a décidé de remplacer Arthur Vermeeren et Mason Greenwood.

Mais les entrées de Matt O'Riley et de l'ancien Anderlechtois Amir Murillo ne se sont pas avérés être des décisions judicieuses. Le Sporting a finalement complètement renversé le match et l'a remporté 2-1.

Incompréhension autour du remplacement de Vermeeren

Les décisions de De Zerbi ont été vivement critiquées après le match. L'ancien international et ex-joueur marseillais Eric Di Meco a qualifié ces décisions d'"incompréhensibles" : "Vous retirez Vermeeren, votre meneur de jeu, l'homme qui donne le rythme et garde son calme. Il a fait une bonne première mi-temps et c'est exactement le type de joueur dont vous avez besoin quand vous devez continuer à dix. Avec O'Riley, vous deviez repartir à zéro, ce qui a coûté du rythme et du contrôle", a analysé l'ancien joueur sur RMC.

Le remplacement de Greenwood n'a pas non plus été très bien compris : "Sans Greenwood, l'adversaire a moins peur. Même à dix, il aurait pu être dangereux en contre-attaque. Au lieu de cela, Marseille a complètement abandonné l'initiative", a poursuivi Di Meco.

De Zerbi défend son choix

L'Italien a défendu ses choix après le match au micro de Canal+ : "J'ai sorti Greenwood parce que nous devions défendre à cinq derrière. Entre Greenwood et Paixao, ce dernier avait plus de capacité de course pour défendre et attaquer. Et Vermeeren ? Il a bien joué, mais je devais apporter plus de puissance au milieu de terrain", a-t-il expliqué.

Vermeeren, qui était encore considéré comme un grand espoir cet été, n'a que peu d'occasions de jouer sous les ordres de De Zerbi et a été remplacé une nouvelle fois en début de match. De nombreux analystes français s'accordent pourtant à dire que Marseille avait besoin de plus de calme et de contrôle à Lisbonne, exactement ce qu'apporte Vermeeren.