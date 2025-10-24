Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

Yari Verschaeren semble se diriger vers un départ du RSC Anderlecht. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat, et les chances d'une prolongation paraissent particulièrement faibles.

Yari Verschaeren arrive au terme de son contrat avec Anderlecht (juin 2026). Le club ne préparerait pas de nouvelle offre, notamment parce que ses performances ne correspondent plus à son salaire, l’un des plus élevés de l’effectif.

L’Eredivisie comme dernière option pour Verschaeren

Yari Verschaeren ne suscite actuellement pas un grand intérêt sur le marché des transferts. En Belgique, seuls l’OH Louvain et Westerlo auraient manifesté un intérêt, tandis que les pistes étrangères restent floues.

Il existerait toutefois un intérêt timide en provenance d’Eredivisie, mais rien de concret à ce stade. Cela pourrait néanmoins représenter la seule porte de sortie pour le milieu offensif, selon Transferfeed. Un départ cet hiver semble être la toute dernière option envisagée par le club bruxellois.

Trabzonspor avait été cité comme destination possible durant l’hiver, mais cette piste semble aujourd’hui abandonnée. L’été dernier, plusieurs clubs de championnats plus relevés, dont Werder Brême, Leicester City, le FC Augsbourg et le FC Cologne, avaient été mentionnés, sans qu’aucun ne passe à l’action concrètement.

Une perte financière pour Anderlecht

Si Anderlecht décidait finalement de le vendre en janvier, le montant du transfert devrait être limité. Il est estimé qu’en cas de départ vers l’Eredivisie, la somme ne dépasserait probablement pas un million d’euros.

Un contraste saisissant avec sa valeur marchande actuelle de quatre millions d’euros selon Transfermarkt, et encore plus avec les seize millions qu’il valait à seulement 18 ans, en 2019, lorsqu’il avait brièvement intégré l’équipe nationale.