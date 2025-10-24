"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

Les supporters du Racing Genk boycotteront le déplacement de leur équipe à Westerlo, le 2 novembre. Le nombre de billets qui leur a été attribué est jugé trop limité.

L’Association des supporters du Racing Genk (OSV) s’est exprimée pour commenter la nouvelle et en expliquer les raisons. "Nous déplorons vivement la récente décision de réduire drastiquement le quota de supporters visiteurs pour la rencontre KVC Westerlo – KRC Genk, programmée le dimanche 2 novembre à 13h30", indique l’OSV dans un communiqué.

Pour cette rencontre au Kuipje, seuls 489 billets ont été attribués aux supporters de Genk. Selon l’OSV, il s’agit pourtant d’un match traditionnellement très suivi et réputé pour son ambiance conviviale.

"Pour cette affiche, qui attire habituellement de nombreux fans des deux camps, seules 489 places sont disponibles pour les supporters genkois cette saison", écrit l’association. Outre la limitation du nombre de tickets, des restrictions supplémentaires ont également été imposées concernant le nombre de bus de supporters autorisés.

Les supporters de Genk ne feront pas le déplacement à Westerlo

Les clubs de supporters de Genk se sont concertés au sein de l’OSV pour discuter de la situation. La conclusion de cette réunion est une décision commune : aucun déplacement ne sera effectué à Westerlo.

"Après concertation avec toutes les associations officiellement reconnues, il a été décidé à l’unanimité d’envoyer un signal clair : nous boycotterons le déplacement à Westerlo", ont annoncé les supporters genkois.

Ce boycott signifie qu’aucun fan de Genk ne sera présent dans le secteur visiteurs du stade de Westerlo le 2 novembre. Les supporters souhaitent ainsi exprimer leur mécontentement face aux restrictions imposées.

Le club lui-même n’a, pour l’instant, pas réagi officiellement à l’initiative de ses supporters. On ignore encore si un dialogue sera engagé entre les deux clubs au sujet de la politique de billetterie. L’association de supporters souligne que cette action vise avant tout à défendre les intérêts des fidèles du club.