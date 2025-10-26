"DAZN laisse tomber les supporters de football" : enquête, amende et convocation ministérielle pour la chaîne

DAZN reste sous le feu des critiques. La société de médias s'est vu infliger une amende à la suite d'une enquête d'Inspection. Le ministre Rob Beenders exprime ses inquiétudes quant à l'avenir de la plateforme.

Les problèmes sont loin d'être terminés pour DAZN. La société de médias a été condamnée à une amende à la suite d'une enquête menée par l'Inspection économique l'été dernier, demandée par le ministre fédéral de la Protection des consommateurs, Rob Beenders (Vooruit).

En effet, des plaintes avaient été déposées concernant des matchs qui n'étaient plus disponibles après la souscription d'un abonnement. Het Laatste Nieuws explique que DAZN a enfreint les règles relatives aux obligations d'information précontractuelles.

"S'il s'avère que quelqu'un découvre, par exemple, après avoir souscrit un abonnement DAZN, que certains matchs ne sont plus disponibles, cela constitue une violation du droit des consommateurs", a expliqué Rob Beender au micro de VTM Nieuws.

De grandes inquiétudes concernant DAZN

Mais cela ne s'arrête pas là, car il est toujours possible que DAZN souhaite résilier unilatéralement son contrat, ce qui inquiète beaucoup le ministre : "En effet, cela pourrait signifier que les abonnés se retrouveront face à un écran noir à l'avenir, car DAZN souhaite résilier son contrat avec la Pro League."

"En réalité, en faisant cela ils abandonnent les supporters de football, et à cet égard, je ne les trouve pas fiables. C'est pourquoi je souhaite vraiment me mettre à table avec DAZN et discuter", conclut-il.