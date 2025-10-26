Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les discussions entre DAZN et la Pro League sont bloquées. Le service de streaming veut payer moins et cherche à réduire le contrat TV.

Sans accords avec les opérateurs de télévision, DAZN perd chaque année des dizaines de millions d’euros. La plateforme disposait d’un vaste réseau de distribution avec Telenet, Proximus et TV Vlaanderen, ce qui permettait de limiter les pertes. Aujourd’hui, un gros trou dans le budget menace, écrit Het Laatste Nieuws.

DAZN avait brusquement annulé une tentative d’accord avec Proximus, ce qui avait remis les négociations à zéro. La Pro League reste ferme et maintient les accords en place.

Le risque n’est pas seulement financier. Un départ de DAZN pourrait ternir son image et faire baisser la valeur de ses futurs contrats de diffusion.

Des abonnements potentiellement moins chers

Les fans pourraient en sortir gagnants. Si DAZN parvient à baisser ses prix ou à proposer une partie des droits à moindre coût, le prix des abonnements pour le football belge pourrait diminuer.

En France, les supporters paient moins depuis le conflit entre DAZN et la Ligue 1, preuve qu’un tel scénario est possible.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ? Analyse

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ?

08:00
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand Interview

"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand

23:34
Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue" Interview

Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue"

23:15
1
Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

22:40
Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

08:45
Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

20:20
Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

23:00
"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

"Cher Bayern, cher Vincent" : fin de la polémique à Munich, malgré les regrets de Kompany

07:30
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

25/10
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

20:00
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

21:30
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

22:20
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

21:58
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

21:00
Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

20:40
🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

19:45
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

19:16
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

19:00
Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

18:30
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

25/10
2
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

25/10
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 13:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved