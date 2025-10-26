Et si la crise de DAZN tournait à l'avantage des fans belges, comme en France ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les discussions entre DAZN et la Pro League sont bloquées. Le service de streaming veut payer moins et cherche à réduire le contrat TV.

Sans accords avec les opérateurs de télévision, DAZN perd chaque année des dizaines de millions d’euros. La plateforme disposait d’un vaste réseau de distribution avec Telenet, Proximus et TV Vlaanderen, ce qui permettait de limiter les pertes. Aujourd’hui, un gros trou dans le budget menace, écrit Het Laatste Nieuws.

DAZN avait brusquement annulé une tentative d’accord avec Proximus, ce qui avait remis les négociations à zéro. La Pro League reste ferme et maintient les accords en place.

Le risque n’est pas seulement financier. Un départ de DAZN pourrait ternir son image et faire baisser la valeur de ses futurs contrats de diffusion.

Des abonnements potentiellement moins chers

Les fans pourraient en sortir gagnants. Si DAZN parvient à baisser ses prix ou à proposer une partie des droits à moindre coût, le prix des abonnements pour le football belge pourrait diminuer.





En France, les supporters paient moins depuis le conflit entre DAZN et la Ligue 1, preuve qu’un tel scénario est possible.