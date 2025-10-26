La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

Petite sensation à la Cegeka Arena : la RAAL a ouvert le score, puis tenu bon en fin de rencontre pour prendre un bon point contre Genk. Les Loups semblent décidément invincibles.

Stupeur à la 8e minute du côté de la Cegeka Arena : c'est bien le promu, la RAAL, qui ouvrait le score via Jordi Liongola. Il aura suffi d'une phase arrêtée bien donnée par Owen Maës et d'un Liongola opportuniste après une tête de Faye sur le poteau (0-1, 8e).

C'était écrit : un tel scénario allait forcer Genk à sortir, et les Limbourgeois peinaient à s'ébrouer. Peu d'occasions et même une frappe dangereuse de Jerry Afriyie, avant un premier arrêt signé Marcos Peano à la 29e. Ce ne serait pas le dernier.

Logiquement, la RAAL allait plier : après une frappe trop croisée de Karetsas, c'est finalement Daan Heymans qui remettait les deux équipes à égalité (40e, 1-1), d'une reprise de volée à l'entrée du rectangle. La Louvière allait devoir faire le gros dos en seconde période.

Les miracles de Peano

Pourtant, en début de deuxième mi-temps, rebelote : un peu de nulle part, les Loups faisaient trembler les filets via Mendy (49e), qui était finalement signalé hors-jeu. Genk est piqué au vif : Kos Karetsas se met à amener le danger.

Peano ne sera pas trop inquiété mais sera attentif (77e, 82e), avant de se louper en fin de match : Sadick en profite presque, mais Okou sort le grand jeu (84e). Le même Sadick croira libérer ses couleurs dans les arrêts de jeu... mais est signalé hors-jeu (90e+1).

Marcos Peano, encore lui, sera le grand homme de la fin de rencontre : devant Hrosovsky, puis sur corner, il sauve la RAAL et lui permet de prendre un point de haute lutte à Genk. Quel résultat pour les Loups !