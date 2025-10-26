Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

Mons avait vu Tubize reprendre la tête et se déplaçait chez la lanterne rouge. Le SL16 recevait Meux.

Mons avait vu Tubize reprendre la tête et se déplaçait chez la lanterne rouge. Le SL16 recevait Meux.

Après la victoire de Tubize-Braine ce samedi contre Virton dans l'un des chocs du week-end, mais aussi celle de Stockay qui faisait mine de se rapprocher, le RAEC Mons n'avait pas intérêt à trébucher en déplacement chez la lanterne rouge, l'UR Namur.

Et les Dragons ont fait respecter leur rang. Mons l'a largement emporté à l'Union Namur sur le score de 0-4, avec des buts signé De Belder et Bridoux en première période, puis Brogno et Montegnies en seconde. Namur reste bon dernier avec 2 petits points pris cette saison.

Le RAEC Mons reprend donc la tête de la D1 ACFF, deux unités devant la RUTB, et reprend 10 points d'avance sur Stockay dans ce qui ressemble de plus en plus à une course à deux au premier échelon amateur de Wallonie.

le SL 16 voit Meux prendre le large

À la maison, le SL 16 n'est pas parvenu à accrocher Meux, que les jeunes Rouches pouvaient dépasser en cas de victoire. C'est au contraire le RFC qui est venu s'imposer à l'Académie liégeoise (1-2), le seul but du SL 16 ayant été inscrit par Bradley Nam (qui compte déjà 3 minutes en A cette saison).

Enfin, notons la victoire de Habay-la-Neuve face au Crossing Schaerbeek (1-0), d'autant plus importante que Habay en profite ainsi pour revenir à un point seulement de Virton battu ce samedi par Mons. 

26/10/2025 14:30Namur - Mons0-4
26/10/2025 15:00Charleroi - Union SG0-2
26/10/2025 15:00Habay-la-Neuve - Schaerbeek1-0
26/10/2025 15:00SL16 FC - Meux1-2

 Classement T P G P P B = Forme
1. Mons Mons 10 28 9 1 0 27-5 22 G G P G G
2. Tubize Tubize 10 26 8 2 0 26-7 19 G G P G G
3. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 10 18 5 3 2 15-12 3 G P P G G
4. Charleroi Charleroi 10 16 5 1 4 18-13 5 P G G P P
5. Virton Virton 10 15 4 3 3 24-23 1 P P G G P
6. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 10 14 4 2 4 19-19 0 P P G P G
7. Meux Meux 10 13 4 1 5 16-19 -3 G G G P G
8. Rochefort Rochefort 10 11 3 2 5 12-20 -8 P P P P P
9. Schaerbeek Schaerbeek 10 10 3 1 6 13-18 -5 P P G P P
10. SL16 FC SL16 FC 10 9 2 3 5 16-25 -9 G P P P P
11. Union SG Union SG 10 7 2 1 7 11-20 -9 P G P P G
12. Namur Namur 10 2 0 2 8 10-26 -16 P P P P P
Mons
Namur

Division 1 ACFF

 Journée 10
Tubize Tubize 2-0 Virton Virton
Rochefort Rochefort 1-2 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Namur Namur 0-4 Mons Mons
Charleroi Charleroi 0-2 Union SG Union SG
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 1-0 Schaerbeek Schaerbeek
SL16 FC SL16 FC 1-2 Meux Meux
