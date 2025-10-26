"On a dû courir derrière" : la colère de Charai après le partage contre la lanterne rouge de Pro League

Furieux après le partage contre Dender, Issame Charai n'a pas mâché ses mots. Westerlo a manqué le coche malgré un point arraché à domicile.

Westerlo recevait Dender ce samedi après-midi. Après un début de match cauchemardesque, les Campinois ont dû se contenter d’un partage, frustrant au vu des occasions.

Dender a frappé d’entrée, ouvrant le score après trois minutes de jeu. Westerlo, bousculé et maladroit, a mis du temps à réagir. Il a fallu attendre près d’une heure pour voir Keybus ramener les siens à égalité et éviter une désillusion.

La lanterne rouge de Pro League a réussi à prendre un point à l’extérieur, ce qui n’est pas négligeable. Pour Westerlo, l’impression est plus mitigée. Trop d’occasions manquées et une entame trop fébrile.

Après la rencontre, Issame Charai était partagé entre plusieurs sentiments. "Je suis vraiment en colère après ce début de match. C’était le scénario parfait pour Dender. Ils ont su s’organiser, et nous, on a dû courir derrière. On a manqué de réalisme sur les coups de pied arrêtés", a-t-il reconnu.

Le coach a voulu voir le verre à moitié plein. "C’est la première fois qu’on enchaîne trois matchs sans défaite cette saison. C’est encourageant."