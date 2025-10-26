Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

Thibaut Courtois nouveau capitaine des Diables Rouges ?

Soirée cauchemardesque pour Kevin De Bruyne face à l'Inter. Après son but, le Diable Rouge s'est blessé aux ischios et a quitté le terrain en larmes.

Naples redoute une grosse blessure musculaire pour Kevin De Bruyne, peut-être la même que celle d’il y a deux ans avec Manchester City, quand il avait été opéré et absent pendant quatre mois.

Youri Tielemans est lui aussi blessé, touché au mollet. Le milieu de terrain, désigné capitaine en septembre, espère revenir avec Aston Villa après la trêve internationale. Romelu Lukaku est en Belgique pour poursuivre sa rééducation par précaution.

Un nouveau capitaine ?

Les trois capitaines des Diables Rouges seront absents en novembre. La blessure de De Bruyne entraîne un changement de brassard au sein de l’équipe. Thibaut Courtois devrait hériter du rôle de capitaine. Amadou Onana ou Thomas Meunier sont des alternatives.

Zeno Debast, absent ces dernières semaines, devrait faire son retour début novembre selon son entraîneur Rui Borges. Il pourrait être prêt à temps pour le match crucial contre Benfica.

Avec encore deux matchs à jouer, contre le Kazakhstan et le Liechtenstein et une seule victoire pour se qualifier, les Diables Rouges n’ont plus le droit à l’erreur.

