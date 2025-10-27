En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

Il n'y a pas que l'Union Saint-Gilloise qui donne le sourire à Tony Bloom. Heart of Midlothian, le club dans lequel il a récemment investi, fait sensation dans le championnat écossais.

La première place au classement général. La meilleure attaque de la compétition. La meilleure défense. Le début de saison de Heart of Midlothian était déjà exceptionnel. Mais depuis hier, l'équipe ne peut plus avancer masquée : sa victoire 3-1 contre le Celtic en fait bel et bien un candidat au titre assumé. Même si les Playoffs peuvent là aussi redistribuer les cartes, l'écart est déjà de huit points en tête du classement.

Il y a un peu plus de dix ans, le club semblait pourtant voué à disparaître suite aux millions de livres sterling de dettes engendrées par la gestion désastreuse de l'ancien proprio Vladimir Romanov. Un club historique qui renaît de ses cendres jusqu'à botter les fesses des locomotives du championnat avant des Playoffs qui s'annoncent décisifs en fin de saison...toute ressemblance avec le cas de l'Union Saint-Gilloise n'est pas si fortuite.

Actionnaire au Parc Duden, Tony Bloom a également investi chez les Hearts cet été. Ses 10 millions de livres sterling (11,4 millions d’euros) investis lui valent 29% des parts. Mais dans les faits, Bloom oeuvre au développement du club depuis 2024 grâce à un partenariat avec Jamestown Analytics, sa société de data spécialisée dans le recrutement de joueurs. Avec déjà des résultats aussi prometteurs qu'à Saint-Gilles.

Le modèle qui fait ses preuves

Un attaquant venu de D2 norvégienne, un autre débarqué du championnat lituanien, un ailier gauche arrivé de Slovaquie, un ailier droit arrivé de Serie C italienne. Comme au Parc Duden, le modèle statistique permet d'attirer à moindre coût des joueurs passés sous les radars et dont le profil cadre parfaitement avec le plan de jeu mis en place.

Là aussi, Bloom jongle entre respect des traditions, du contexte local et du football moderne. Il a ainsi appris à connaître des supporters assez hors du commun. Des supporters qui ont tout simplement sauvé le club en réunissant pas moins d'un million de livres sterling en six semaines. Au Tnyecastle Stadium, les enfants ont cassé leur tirelire et les retraités ont coupé dans leur pension pour éviter que l'ère Romanov ne fasse complètement sortir les Hearts du football écossais.

Tony Bloom a ainsi succédé à Ann Budge, une grande dame de l'histoire du club. C'est elle qui a permis aux supporters de se structurer pour sauver la prunelle de leurs yeux : "J'ai reçu une lettre me demandant si je pouvais venir écouter leurs projets. J'étais très intriguée car c'était une lettre manuscrite, ce qui est assez rare de nos jours. Alors, par courtoisie, j'y suis allée. J'ai mis les supporters en contact avec des personnes susceptibles de les aider à créer un site web, à promouvoir leur message et à définir leur stratégie", explique-t-elle à Football Scotland.

Mieux, Budge y a elle-même investi, apportant au club une structure saine et rigoureuse pour se restructurer. Parallèlement au remboursement de son investissement, les supporters ont acquis un vrai droit de représentation au sein des organes de direction. Ce sont d'ailleurs eux qui ont voté en faveur de l'arrivée de Tony Bloom.

"Je pense que l’arrivée de Tony nous permet de briser ce plafond de verre. L'autre chose qu'il nous apporte, au-delà du modèle statistique dans le recrutement, est cette confiance en soi au sein de l’équipe, des supporters et de la direction", explique à l'AFP Gerry Mallon, président de la Foundation of Hearts, l’organe contrôlant le club.

Tony Bloom est désormais prêt à aider le club à franchir un palier. La dernière fois qu'un club autre que les Rangers ou le Celtic a remporté le championnat écossais ? En 1985. Il y a 40 ans. L'époque d'Aberdeen, emmené par un certain Sir Alex Ferguson. Bloom devra encore faire quelques transferts miracles pour se faire anoblir à son tour mais est sur le bon chemin.