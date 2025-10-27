"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

Le Standard a pris l'eau à La Gantoise. Aloys Nong a assisté impuissant au naufrage de son ancien club.

Joueur du Standard de 2010 à 2012, Aloys Nong a aussi connu des soirées noires chez les Rouches. Samedi, le off day était total à Gand. Les Buffalos avaient à coeur de ne pas gâcher la fête des 125 ans du club et ont réduit leur adversaire au rang de faire-valoir.

Dans Complètement Foot, Nong avoue qu'il n'a pas reconnu l'équipe : "Avant cette rencontre, ils venaient de gagner contre l'Antwerp et sortaient, surtout, d’une superbe prestation face à Bruges. Malgré la défaite, on y a vu le Standard qu’on aime. Ici contre Gand, c’est 2-0 après 17 minutes et 3-0 en rentrant au vestiaire, on s’est dit qu’il fallait juste stopper l’hémorragie".

Des manquements conséquents

Le diagnostic est douloureux : "C’est un match qu’ils ont perdu sur le plan tactique et physique. À partir de là, quand tu n’as pas assez de qualités, tu dois aller chercher autre chose mais si tu ne gagnes pas tes duels, c’est dur de gagner un match. C’est décevant de les voir jouer de cette façon, les supporters méritent mieux".

On en revient aux fondamentaux : "Le joueur du Standard, c’est le joueur qui mouille d’abord son maillot et qui met son bleu de travail. On nous le répétait tout le temps mais ça, je ne le retrouve pas encore dans cette équipe-ci. On a l’impression qu’ils ne savent pas où ils sont".

Les torts semblent partagés : "Vincent Euvrard vient d’arriver donc il faut lui donner du temps mais c’est vrai qu’il manque de qualité. Cependant quand on n’a pas la qualité, il faut mettre son bleu de travail et se donner à fond. C’est ça que les supporters du Standard aiment", conclut Nong.