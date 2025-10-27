Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Cette semaine auront lieu les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Vous vous demandez encore comment suivre la compétition ? Voici la réponse.

Les rencontres des 1/16e de finale qui se joueront ce mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 octobre seront diffusées en exclusivité sur l’application DAZN. Il n’y aura donc pas de rencontres diffusées sur une chaîne de télévision classique et en clair.

Précédemment, la VRT et VTM côté flamand ainsi que RTL diffusaient plusieurs rencontres en clair sur leurs antennes. Désormais, il faudra obligatoirement passer par le service de streaming.

DAZN a acquis les droits de la compétition dans son intégralité. "Tous les matchs des 16e, 8e, quarts de finale, demi-finales et finale de la Coupe de Belgique seront diffusés en direct dans l’application DAZN", communiquait la plateforme en septembre dernier.

La Coupe de Belgique s’ajoute à tous les matchs de la Pro League, de la Challenger Pro League et à une affiche par journée de la Lotto Super League. DAZN continue son expansion des droits dans le football en ayant désormais la mainmise sur le meilleur du football belge.

De belles affiches

Parmi les rencontres qui seront diffusées cette semaine, il y aura notamment un SK Beveren - Standard de Liège (mardi), un RFC Liège - Charleroi (mardi), Anderlecht - Ninove (mardi), Club de Bruges - Alost (mercredi) ou encore Tubize - Union Saint-Gilloise (mercredi).