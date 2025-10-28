Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Bruges sera opposé à Alost en coupe de Belgique, le Club est archi favori mais attention au club amateur qui compte un très expérimenté joueur dans ses rangs.

L'Eendracht Alost se rendra avec quelques 2200 supporters au Jan Breydel Stadion pour y défier le Club Bruges, à l'occasion des seizièmes de finale de la Croky Cup. Pour Vadis Odjidja, ce seront des retrouvailles avec un ancien employeur.

Le joueur formé à Anderlecht a disputé 181 matchs pour le compte du Club, au cours desquels il a marqué 22 buts. Ce retour à Bruges sera donc tout de même un peu spécial pour le médian : "Comme tous les habitants d'Alost, j'attends avec impatience ce match de coupe, il est important", a confié le joueur à Het Laatste Nieuws.

"Mon passage à Bruges remonte quand même à longtemps, mais j'y ai encore joué plusieurs matchs avec La Gantoise. Ce retour à Bruges reste spécial et me touche quand même", poursuit l'ancien capitaine Buffalo.

"Nous avons fait un beau parcours en coupe et ce match est une belle récompense. Cela fait aussi plaisir de savoir qu'autant de supporters feront le déplacement à Bruges. Nous ne voulons bien sûr pas les décevoir et nous voulons faire un beau match. J'aime beaucoup l'ambiance sympa de nos supporters", conclut Odjidja.