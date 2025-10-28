Analyse La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents

La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents
Défensivement, certaines équipes semblent mieux armées que d'autres pour tenir tout au long de la saison. Le cas de Genk semble particulièrement préoccupant.

Au fil des semaines, il revient de plus en plus souvent que la Pro League est un championnat à deux vitesses. Avec l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges loin au-dessus des autres.

Qu'est-ce qui peut distinguer ces deux locomotives des autres, semaines après semaines ? Conserver, même dans les matchs où elles sont un peu moins performantes sur le plan du jeu, une stabilité défensive nécessaire pour ne pas se retrouver trop en difficulté.

Ce weekend, Saint-Gillois et Blauw en Zwart ont livré une prestation relativement peu aboutie, respectivement contre Saint-Trond et l'Antwerp. Et pourtant, la victoire était à chaque fois au bout. Ces deux équipes parviennent à se reposer sur leur structure défensive durant leurs temps faibles pour ne pas perdre trop de plumes en chemin. Et cela, de nombreuses autres équipes en sont encore incapables.

La RAAL fait également partie des bons élèves. Les Loups ont fini par concéder l'égalisation contre Genk mais Marcos Peano reste en tête du classement des cleansheets à égalité avec Nordin Jackers et Kjell Scherpen. Déjà six matchs sans prendre de but, une donnée sur laquelle les Loups s'appuyent depuis le début de la saison.

Si l'on se penche sur le nombre de matchs qui sépare chaque équipe de sa dernière cleansheet, certaines dynamiques sont frappantes. Des équipes comme La Gantoise et Charleroi ont vécu des moments difficiles mais ont retrouvé leur solidité défensive et le chemin de la victoire ce weekend.

Le Cercle de Bruges et l'Antwerp se retrouvent maintenant à la quatrième place ex æquo de ce classement bien spécifique avec quatre matchs sans cleansheet. Seules trois équipes font pire. Ainsi, Louvain en est maintenant à six rencontres.

Saint-Trond en est même à 7. Mais les Canaris restent bien loin de la lanterne rouge en la matière. Face à un adversaire qui restait sur trois 0-0 de suite, Genk avait bon espoir de mettre fin à la série. Des espoirs envolés après huit minutes et ce but de Jordy Liongola.

Le Racing en est désormais à 21 matchs de championnat de rang avec au moins un but encaissé. La dernière cleanhsheet en Pro League ? Le 30 mars, lors de la première journée des Playoffs face à une équipe de La Gantoise en perdition.

Cette fragilité défensive, la perte de Tolu Arokodare en pointe, voilà qui explique la position de l'équipe en milieu de classement. Et ce n'est pas la blessure de Zakaria El Ouahdi qui va changer la donne.

Le classement en un coup d'œil :

1. La Gantoise, Charleroi, Union SG, Club de Bruges 0
5. Westerlo, La Louvière, Standard 1
8. Zulte Waregem, Anderlecht 2
10. KV Malines, Dender 3
12. Cercle de Bruges, Antwerp 4
14. Louvain 6
15. Saint-Trond 7
16. KRC Genk 21

