L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

Le Lierse aurait pu rêver un instant d'un exploit en Coupe, mais finalement le Kavé a redressé la situation en une période. Ca passe tout juste également pour Dender.

Ambiance de derby à Malines pour la réception du voisin Lierrois. Le Kavé et le Lierse se retrouvaient, en effet, après bien longtemps, depuis la relégation du Lierse. Les visiteurs justement, pensionnaires de Challenger Pro League, ouvraient le score via Lenaerts (24e) et menaient même à la pause.

Mais après le repos, Malines égalisait rapidement grâce à Lauberbach (48e). C'est ensuite van Brederode (74e) qui plantait le but de la qualification.

L'Olympic s'écroule dans les prolongations

Un déplacement compliqué attendait les Dogues à Dender, où Kvet manquait un penalty pour les locaux après moins de dix minutes. Finalement, Corneillie (22e) ouvrait le score pour les Carolos.

Dailly (48e) doublait même la mise pour l'Olympic avant que Nsimba (56e) ne réduise le score. Ferrara (68e) voyait rouge et laissait les Carolos à dix, ce qui compliquait la donne.

Finalement, Dender égalisait en toute fin de match via Kadiri (90e). L'Olympic s'écroulait ensuite dans les prolongations lors desquelles Acquah (96e) puis Kadiri (101e) envoyaient Dender au tour suivant.