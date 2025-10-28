"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

Charleroi passe en mode Coupe de Belgique ce soir au RFC Liège. La victoire contre Anderlecht a fait un bien fou à tout le monde.

Derrière les discours et le travail à l'entraînement, le meilleur remède pour relancer en un groupe en difficulté reste de gagner. Charleroi a ainsi retrouvé le sourire en mettant fin à quatre défaites de suite grâce à sa victoire de vendredi contre Anderlecht.

Les joueurs étaient euphoriques, l'encadrement aussi. On a ainsi vu Mehdi Bayat et Rik De Mil se prendre dans les bras. Une image forte quand l'on connaît la frustration ressentie par l'entraîneur quand Bayat a tué dans l'oeuf toute négociation avec l'Union Saint-Gilloise.

Rik De Mil s'était montré très ouvert à ce sujet, expliquant en conférence de presse qu'il regrettait de ne pas avoir pu lui-même décider de la suite à donner à l'intérêt saint-gillois. Il avait néanmoins affirmé que la page était tournée et qu'il était entièrement focalisé vers Charleroi.

Une bonne discussion pour mettre les choses à plat

Renouer avec la victoire a permis de détendre l'atmosphère : "C’était important de prendre les trois points après la période qu’on a connue, que ce soit les résultats ou ce qui s’est passé avec l’Union", explique-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Soir.

"J’avais expliqué mon opinion parce que je suis toujours honnête, mais on a parlé entre adultes et on a tourné la page. On est resté professionnel et je veux le meilleur pour le Sporting de Charleroi. Ma tête et mon coeur sont ici au Mambourg", conclut De Mil, qui écarte l'hypothése d'une relation écornée avec le club.