"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2507

Le Standard se déplacera au Freethiel de Beveren, ce mardi soir, dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches, qui peuvent à peine être considérés comme les favoris, vont jouer une rencontre cruciale pour la suite de leur saison.

Le Standard n’a plus passé les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique depuis la saison 2021-2022 et sa finale perdue contre le Racing Genk, malgré un but de Jackson Muleka.

Mais avant d’envisager une éventuelle deuxième rencontre dans la compétition contre un autre pensionnaire de Jupiler Pro League, les Rouches devront d’abord se sortir du piège qui leur a été tendu, avec un déplacement au Freethiel au programme.

Le Standard n'est pas le clair favori

Leader incontesté de la Challenger Pro League et encore invaincu, le SK Beveren peut difficilement être considéré comme l’outsider de cette rencontre, tant son début de saison est impressionnant et la dynamique liégeoise peu rassurante.

Lourdement battus à La Gantoise, les joueurs de Vincent Euvrard doivent cependant relever la tête et retrouver les progrès aperçus face au Club de Bruges, à Anderlecht et à l’Antwerp il y a quelques semaines. Le Standard se rendra au Freethiel avec une certaine pression : il ne peut pas se permettre de perdre.

"Nous avons plus à perdre qu’à gagner, c’est clair", reconnaissait Casper Nielsen après la défaite à Gand. Une victoire contre une équipe de l’échelon inférieur n’aurait en effet rien de particulièrement gratifiant pour le Matricule 16, tandis qu’une élimination mettrait encore un peu plus en péril une saison déjà mal embarquée en championnat.

Deux anciens du Standard voudront se montrer

Comme l’Union et le Club de Bruges, les grosses cylindrées de notre championnat alternent le chaud et le froid, et la Coupe de Belgique reste toujours la compétition idéale pour assister à des surprises.

Un Standard inspiré pourrait en profiter pour se hisser dans les derniers tours de la compétition, mais il faudra d’abord passer sur le corps de ce Beveren, où évoluent notamment Bruno Godeau, ainsi que les anciens Rouches Noah Mawete, Laurent Jans et Christian Brüls.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

08:00
Deux déplacements à Liège en 72h pour Charleroi : "J'étais à Rocourt samedi, ça m'a conforté dans l'idée"

Deux déplacements à Liège en 72h pour Charleroi : "J'étais à Rocourt samedi, ça m'a conforté dans l'idée"

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

07:00
Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

06:30
"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
1
Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

22:40
Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

18:20
1
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

17:40
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

20:20
Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

20:40
Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

21:30
"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

16:30
Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

21:00
🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

20:00
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40
Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

19:02
Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

18:00
"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

17:10
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

16:48
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

14:20
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved