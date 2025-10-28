"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

Le Standard se déplacera au Freethiel de Beveren, ce mardi soir, dans le cadre des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches, qui peuvent à peine être considérés comme les favoris, vont jouer une rencontre cruciale pour la suite de leur saison.

Le Standard n’a plus passé les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique depuis la saison 2021-2022 et sa finale perdue contre le Racing Genk, malgré un but de Jackson Muleka.

Mais avant d’envisager une éventuelle deuxième rencontre dans la compétition contre un autre pensionnaire de Jupiler Pro League, les Rouches devront d’abord se sortir du piège qui leur a été tendu, avec un déplacement au Freethiel au programme.

Le Standard n'est pas le clair favori

Leader incontesté de la Challenger Pro League et encore invaincu, le SK Beveren peut difficilement être considéré comme l’outsider de cette rencontre, tant son début de saison est impressionnant et la dynamique liégeoise peu rassurante.

Lourdement battus à La Gantoise, les joueurs de Vincent Euvrard doivent cependant relever la tête et retrouver les progrès aperçus face au Club de Bruges, à Anderlecht et à l’Antwerp il y a quelques semaines. Le Standard se rendra au Freethiel avec une certaine pression : il ne peut pas se permettre de perdre.

"Nous avons plus à perdre qu’à gagner, c’est clair", reconnaissait Casper Nielsen après la défaite à Gand. Une victoire contre une équipe de l’échelon inférieur n’aurait en effet rien de particulièrement gratifiant pour le Matricule 16, tandis qu’une élimination mettrait encore un peu plus en péril une saison déjà mal embarquée en championnat.

Deux anciens du Standard voudront se montrer

Comme l’Union et le Club de Bruges, les grosses cylindrées de notre championnat alternent le chaud et le froid, et la Coupe de Belgique reste toujours la compétition idéale pour assister à des surprises.

Un Standard inspiré pourrait en profiter pour se hisser dans les derniers tours de la compétition, mais il faudra d’abord passer sur le corps de ce Beveren, où évoluent notamment Bruno Godeau, ainsi que les anciens Rouches Noah Mawete, Laurent Jans et Christian Brüls.