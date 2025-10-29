Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4301

Anderlecht souffre d'une inefficacité offensive. Hein Vanhaezebrouck analyse, au micro du Nieuwsblad, les chiffres et les performances de l'équipe actuelle, qu'il compare à celles de la saison du titre en 2017. Son jugement est tranchant et appuyé par des données chiffrées.

Hein Vanhaezebrouck constate que les expected goals (xG) n’ont pratiquement pas changé par rapport à la saison où Anderlecht avait été champion. "À l’époque, la xG pour était de 1,75 et la xG contre de 1,12. Aujourd’hui, c’est 1,65 contre 1,16 – des différences minimes donc", explique-t-il dans le journal. Pourtant, le rendement a considérablement baissé. En 2017, les Mauves marquaient en moyenne 2,03 buts par match et n’en encaissaient que 0,90. Cette saison, ces chiffres sont passés respectivement à 1,42 et 1,00.

Selon Hein Vanhaezebrouck, le jeu lors de la saison du titre n’était pas forcément spectaculaire, mais il était efficace. "Ce n’était pas un football étincelant non plus, mais l’équipe parvenait toujours à décrocher le résultat", souligne-t-il. La présence d’un attaquant comme Łukasz Teodorczyk, auteur d’un nombre de buts inattendu, avait fait toute la différence. Un tel profil manque totalement aujourd’hui dans le noyau actuel.

L’équipe actuelle, selon lui, continue à se créer des occasions, mais la finition reste défaillante. "Offensivement, c’est l’une des saisons les plus faibles de ces dix dernières années", estime-t-il. Il pointe directement le groupe de joueurs du doigt. Kasper Dolberg avait encore pu apporter un peu, mais son impact a disparu depuis son transfert.

Qualité et constance

L’ancien entraîneur tire une conclusion claire de son analyse. "Cet Anderlecht manque tout simplement de qualité pour faire la différence, même face à des équipes de milieu ou de bas de classement", dit-il. L’équipe, selon lui, n’a pas la capacité de maîtriser un match de bout en bout.

Chaque rencontre demande, d’après Hein Vanhaezebrouck, une intensité maximale. "Il faut se battre et se démener pour chaque point", confie-t-il. La formation parvient rarement à maintenir un niveau constant sur toute une rencontre.

Il évoque à ce sujet les matchs récents où la performance a varié d’une mi-temps à l’autre : "À Saint-Trond, c’était fort avant la pause et faible après ; à Charleroi, c’était exactement l’inverse", conclut Vanhaezebrouck.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Hein Vanhaezebrouck

Plus de news

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

19:40
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47
Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

20:04
Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

19:20
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
1
Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

19:00
Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

14:40
L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

18:40
David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

18:00
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

13:00
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

15:23
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved