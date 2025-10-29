"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

C'est officiel depuis ce mercredi en début d'après-midi : Eden Hazard rejoint le Hall of Fame de la Premier League. Une récompense exceptionnelle pour l'ancien Diable Rouge, qui n'a pas manqué de recevoir des éloges, notamment de la part d'une autre légende, John Terry.

John Terry, qui a également intégré le Hall of Fame en 2024, ne manque pas d’éloges à propos de son ancien coéquipier : "Ce fut un plaisir de jouer avec toi. À mon avis, tu es le plus grand joueur de l’histoire de Chelsea."

Avant d’ajouter au micro de la Premier League : "En termes de talent pur et d’avoir quelqu’un comme toi comme coéquipier, c’était un véritable rêve devenu réalité."

Pour un petit Belge de Braine-le-Comte qui joue pour le plaisir...

Des mots forts qui témoignent à quel point Eden Hazard a laissé une trace dans le football anglais. L’ex-Blue a réagi à cette récompense notamment via son compte X : "Pour un petit Belge de Braine-le-Comte qui joue pour le plaisir, être intronisé au Temple de la renommée de la Premier League avec ces légendes du football à 34 ans, c’est incroyable."

Eden Hazard est le deuxième Belge de l’histoire après Vincent Kompany à recevoir cette récompense, comme nous vous l’avons déjà expliqué. La Belgique regorge de talents, et la réussite de ces deux monuments du football le prouve encore.





D’autres Belges pourraient les rejoindre à l’avenir. Reste à savoir qui. Jérémy Doku, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Matz Sels, Leandro Trossard, Kevin Mirallas, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Youri Tielemans : voici tant de Belges qui sont passés ou qui évoluent encore dans l’élite du football anglais.