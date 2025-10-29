Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Ce weekend, le Standard et Charleroi se retrouvent pour en découdre sur le terrain. Et en dehors ? Tout est fait pour éviter les affrontements entre les deux camps.

C'est le jour d'Halloween que le Standard et Charleroi nous offriront le premier choc wallon de la saison à Sclessin. Un match toujours aussi attendu dans les deux camps. Hasard du calendrier, Carolos et Liégeois se retrouveront également le lendemain pour le match entre les deux équipes U23 en D1 ACFF.

Là aussi, c'est en Principauté que se tiendra la rencontre entre le SL 16 et les espoirs des Zèbres. Mais dans ce cas, il a, comme le rapporte Le Soir, été décidé qu'aucun supporter ne serait admis.

De la castagne dans l'air

Le but est évidemment d'éviter des affrontements entre les deux camps. La sécurité sera renforcée pour le match de vendredi soir à Sclessin, mais les forces de l'ordre sont conscientes que les prétextes invitant à la confrontation sont multiples.

Par le passé, l'Académie a déjà été témoin de bagarres, notamment lors de la venue de supporters anderlechtois. Ces incidents, combinés aux renseignements collectés par la cellule foot quant à l'organisation d'une rencontre assez musclée entre les deux noyaux durs dans une zone boisée jeudi soir, ont conduit à la solution la plus évidente pour la sécurité de tous.

En ce qui concerne le match (sur le terrain) entre les deux équipes fanions, 1300 supporters carolos sont par contre attendus à Sclessin. De quoi nous promettre un nouveau choc wallon vraisemblablement électrique.