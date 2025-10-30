Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

Paul Pogba s'approche d'un retour. Selon Sébastien Pocognoli, il pourrait figurer dans le groupe des Monégasques pour le match face au Paris FC ce samedi.

"Il est possible qu’il soit réincorporé au groupe, oui", a déclaré l'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise en conférence de presse à propos du Français. Feuille de match ne veut cependant pas forcément dire un retour sur les terrains, mais ce serait déjà une étape de franchie.

Le dernier match auquel a pris part Paul Pogba date de septembre 2023. Il avait alors joué sous les couleurs de la Juventus. Ensuite, une histoire de dopage l'avait contraint à mettre en pause sa carrière.

Il est désormais déterminé à se relancer. Mais Paul Pogba le sait, il doit être prudent. C'est pourquoi son retour tarde tant, alors qu'il a signé à l'AS Monaco cet été. Il veut faire les choses bien et évoluer au meilleur niveau possible sous les couleurs monégasques.

Ce ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match

Le champion du monde 2018 pourrait donc être de la partie ce week-end, du moins sur la feuille de match. Sébastien Pocognoli est clair : "Paul a encore un entraînement demain, et s’il se sent bien, on pourrait le revoir. Ce ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match."

Après leur succès impressionnant sur le score de 3-5 face à Nantes, les Monégasques recevront le Paris FC. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce samedi à 19h00. Au classement de la Ligue 1, l'AS Monaco est actuellement deuxième tandis que le Paris FC pointe à la 12e place.