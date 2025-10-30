Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

Nouveau revers pour l'UEFA en Espagne après une décision de justice liée au dossier de la Superligue.

Selon l'AFP, le projet de Superligue n’a pas dit son dernier mot. La Cour d’appel de Madrid a estimé que l’UEFA avait abusé de sa position en bloquant cette compétition. Une décision qui redonne espoir au Real Madrid et à la société A22.

Pour A22, ce jugement confirme que l’UEFA a trop de pouvoir. Le promoteur du projet déplore l’absence de dialogue. Selon lui, cette affaire dépasse le cadre sportif.

L’UEFA se veut rassurante. L’organisation rappelle que cette décision concerne les anciennes règles de 2021, modifiées depuis. En d’autres termes, la porte n’est pas ouverte à une Superligue (pour le moment).

Une compensation ?

Le Real Madrid célèbre cette décision comme une avancée majeure. Le club estime que cette victoire juridique pourrait lui permettre de réclamer des compensations pour les dommages causés par l’UEFA.

Même si la Superligue n’est pas relancée, la tension entre ses partisans et l’UEFA ne faiblit pas.