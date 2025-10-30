L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Moncef Zekri manquera les prochaines semaines avec Malines, appelé pour la Coupe du monde U17 avec le Maroc.

Moncef Zekri devrait, sauf surprise, participer à la Coupe du monde U17 avec la sélection marocaine. Cela signifie que le match de championnat contre OH Louvain pourrait bien être son dernier sous le maillot de Malines avant un long moment.

L’Inter Milan aurait un œil sur Zekri

Restera-t-il longtemps en Belgique ? Le jeune joueur commence à susciter l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’Inter suivrait de près la progression du joueur. L’information a été partagée ce mercredi sur son compte X.

Selon la même source, plusieurs clubs européens, dont certains de premier plan, aimeraient attirer le jeune joueur. Zekri continue d’impressionner les recruteurs venus de différents pays.

L’entourage du joueur aurait eu un premier contact avec les dirigeants de l’Inter Milan. Mais il est encore trop tôt pour dire si cela pourrait mener à un transfert.