Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Malgré un contrat allant jusqu'en 2028, Mads Kikkenborg ne ferait plus partie des plans d'Anderlecht. Selon Het Laatste Nieuws, son profil aurait été jugé insuffisant.

Le profil technique de Kikkenborg est en dessous des attentes

Le gardien danois avait été présenté à son arrivée comme un portier solide sur sa ligne. Ce constat est vrai, mais son manque de qualité balle au pied pose problème. Selon Het Laatste Nieuws, son jeu de passe est inférieur au niveau attendu pour un gardien d’Anderlecht.

Kikkenborg avait été évalué par le staff technique, mais cette analyse n’avait pas conduit à une place durable dans le noyau A. Le club ne semble pas envisager de l’intégrer à long terme.

Contrat en cours, mais peu de perspectives

Même s’il est lié à Anderlecht jusqu’en 2028, le Danois n’a pratiquement aucune chance de s’imposer. Il pourrait être utilisé uniquement lors de matchs de Coupe face à des équipes de divisions inférieures, comme Ninove cette semaine.

En interne, tout le monde serait d’accord : Kikkenborg ne fait pas partie des plans du club. La direction étudierait d’autres options pour le rôle de troisième gardien.

Un départ n’est pas exclu, bien qu’aucune offre concrète ne soit arrivée. En attendant, Kikkenborg est sous contrat, mais son rôle dans le groupe professionnel est très limité.

Anderlecht
Mads Kikkenborg

