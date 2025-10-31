La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren
Au-delà du derby entre le Standard et Charleroi, la Challenger Pro League a offert du spectacle. Lokeren et Lierse n'ont pas chômé face aux Francs Borains et à Lommel.

En Pro League, le derby wallon entre le Standard et Charleroi a attiré tous les regards. Mais la Challenger Pro League offrait aussi de beaux matchs au programme.

Lokeren grimpe au classement

Lokeren recevait les Francs Borains, deux équipes en quête de repères en ce début de saison. Juste avant la pause, Sumaila Wasiu ouvrait le score pour les locaux : 1-0.

À la 52e minute, les visiteurs égalisaient grâce à un but de Philipp Wydra. Un quart d’heure avant la fin, Jordi Palacios redonnait l’avantage à Lokeren 2-1, mais le scénario allait changer. Dans les dernières minutes, Lima arrachait l’égalisation 2-2. Lokeren monte provisoirement à la dixième place, tandis que les Francs Borains passent treizièmes.

Lierse et Lommel offrent un festival de buts

Du côté de Lierse, le spectacle était total face à Lommel, avec pas moins de huit réalisations. Après vingt minutes, Perdichizzi donnait l’avantage à Lierse, avant de marquer contre son camp sept minutes plus tard. Lenaerts signait le 2-1 à la 36e, et Salah égalisait juste avant la mi-temps sur une passe de Schoofs 2-2.

Dès le retour des vestiaires, Adinany a marqué le but du 3-2. Environ dix minutes plus tard, Eyoma a égalisé à 3-3. À la 87e minute, Seuntjens a redonné l’avantage à son équipe avec le 3-4. Mais Lierse a réussi à arracher un point : après l’expulsion de Sam De Grand, Adinany a inscrit un deuxième but et a fixé le score à 4-4.

Division 2

 Journée 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 01/11 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/11 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 01/11 FC Liège FC Liège
SK Beveren SK Beveren 01/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Beerschot Beerschot 02/11 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures
