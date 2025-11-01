🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Commentaire
Photo: © photonews

Avant d'affronter l'Union SG à domicile, Zulte Waregem a fait un beau geste pour la bonne cause, grâce aux bénéfices de son dernier match.

La semaine dernière, Zulte Waregem s’était déplacé à Bruges pour affronter le Cercle en championnat, puis à Bilzen en Coupe de Belgique. Cette fois, face à l’Union Saint-Gilloise, le club retrouvait son public.

Cette rencontre avait une saveur particulière. Avant le coup d’envoi, un chèque a été remis à la ville et au bourgmestre, représentant les bénéfices du précédent match à domicile contre La Gantoise. Une belle action en faveur d’une bonne cause.

À l’occasion de la Journée contre le cancer, Zulte Waregem et son partenaire principal, Napoleon Score, ont lancé une grande collecte de fonds.

"Pour chaque supporter présent, Napoleon versera un euro à Heart of Brain, une organisation qui finance la recherche sur les tumeurs cérébrales", annonçait le club sur les réseaux sociaux.

Grâce à la billetterie, près de 10 800 euros ont été récoltés, avant que la grande famille de l’Essevee ne complète la somme pour atteindre un joli total de 12 500 euros.

