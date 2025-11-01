Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

La onzième journée de D1 ACFF a débouché sur quelques résultats phares ce soir. Petit tour d'horizon des principaux résultats.

Le lendemain du choc wallon à Sclessin, le Standard et Charleroi se retrouvaient à huis clos pour le match entre leur équipe U23. Une rencontre qui a cette fois souri aux Carolos, vainqueurs 0-1.

Tout en haut du classement, Mons a été surpris à Virton. Dylan De Belder a pourtant ouvert le score dans le troisième quart d'heure, mais la deuxième mi-temps a été complètement à l'avantage des Gaumais. L'Excel a recollé dès la reprise avant de prendre l'avantage grâce à un doublé d'Emmanuel Mballa, pour finalement s'imposer 3-1.

Première défaite de la saison pour les Dragons en championnat...mais Tubize-Braine n'a pas su en profiter. Les Brabançons ont eux aussi été surpris pour la première fois. Défaits par l'Union en Coupe, les Brabançons ont tout perdu en fin de première mi-temps contre Habay.

Des surprises en pagaille

Deux minutes après l'ouverture du score des visiteurs par Kilian Ngoumou, Tubize était réduit à dix suite à l'exclusion de Louis Delhaye. Les encouragements du Stade Leburton n'ont pas suffi pour revenir en seconde mi-temps. L'écart sur Mons reste donc de deux points.





Derrière, Stockay a également été battu. En déplacement à Meux, les Liégeois ont ouvert le score via Maxime Cavelier après sept minutes, mais ont ensuite été renversés par leur hôte, relancé par un penalty en toute fin de première mi-temps. C'est ensuite Axel Rouffignon qui a inscrit le but fatidique d'entrée de deuxième acte.

Les hommes de José Riga voient ainsi les U23 du Sporting Charleroi leur passer devant à la troisième place. Enfin, notons que pendant que son frère Adriano marquait avec Anderlecht, Paolino Bertaccini a lui aussi trouvé le chemin des filets avec Namur, qui s'est offert sa première victoire de la saison contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise (2-4).