Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La onzième journée de D1 ACFF a débouché sur quelques résultats phares ce soir. Petit tour d'horizon des principaux résultats.

Le lendemain du choc wallon à Sclessin, le Standard et Charleroi se retrouvaient à huis clos pour le match entre leur équipe U23. Une rencontre qui a cette fois souri aux Carolos, vainqueurs 0-1.

Tout en haut du classement, Mons a été surpris à Virton. Dylan De Belder a pourtant ouvert le score dans le troisième quart d'heure, mais la deuxième mi-temps a été complètement à l'avantage des Gaumais. L'Excel a recollé dès la reprise avant de prendre l'avantage grâce à un doublé d'Emmanuel Mballa, pour finalement s'imposer 3-1.

Première défaite de la saison pour les Dragons en championnat...mais Tubize-Braine n'a pas su en profiter. Les Brabançons ont eux aussi été surpris pour la première fois. Défaits par l'Union en Coupe, les Brabançons ont tout perdu en fin de première mi-temps contre Habay.

Des surprises en pagaille

Deux minutes après l'ouverture du score des visiteurs par Kilian Ngoumou, Tubize était réduit à dix suite à l'exclusion de Louis Delhaye. Les encouragements du Stade Leburton n'ont pas suffi pour revenir en seconde mi-temps. L'écart sur Mons reste donc de deux points.

Derrière, Stockay a également été battu. En déplacement à Meux, les Liégeois ont ouvert le score via Maxime Cavelier après sept minutes, mais ont ensuite été renversés par leur hôte, relancé par un penalty en toute fin de première mi-temps. C'est ensuite Axel Rouffignon qui a inscrit le but fatidique d'entrée de deuxième acte.

Les hommes de José Riga voient ainsi les U23 du Sporting Charleroi leur passer devant à la troisième place.  Enfin, notons que pendant que son frère Adriano marquait avec Anderlecht, Paolino Bertaccini a lui aussi trouvé le chemin des filets avec Namur, qui s'est offert sa première victoire de la saison contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise (2-4).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

"La Wallonie peut être fière" : Rik De Mil savoure le derby malgré la défaite de Charleroi

13:30
2
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00
La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

La leçon n'a pas été retenue : un nouveau jet de gobelet au Standard

09:30
10
Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

18:20
"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

"C'est inacceptable" : Rik De Mil fustige le manque de concentration de ses joueurs à Sclessin

10:00
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
4
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

Fin de soirée amère pour Charleroi, Aurélien Scheidler avoue : "C'est très décevant"

08:20
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Charleroi s'effondre à Sclessin : Etienne Camara reconnaît un manque de concentration

Charleroi s'effondre à Sclessin : Etienne Camara reconnaît un manque de concentration

08:00
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

15:30
Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

15:00
🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

23:51
3
Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

Marquer deux fois contre son camp ? Pire encore quand on est capitaine...

14:22
"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

14:00
1
Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon Analyse

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

31/10
11
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

31/10
"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01
L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

31/10
4
"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

"Il est temps d'envoyer un message" : les fans de Genk et d'autres clubs en ont assez

12:40
Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

Un retour dans longtemps ? Paul Pogba fait passer un message

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 11
SL16 FC SL16 FC Rem Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-4 Namur Namur
Tubize Tubize 0-1 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Virton Virton 3-1 Mons Mons
Meux Meux 2-1 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Schaerbeek Schaerbeek 02/11 Rochefort Rochefort
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved