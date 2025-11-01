Un scandale menace l'UEFA : une société réclame plusieurs millions d'euros

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une plainte inattendue secoue l'UEFA. Une société chilienne l'accuse d'avoir repris sans autorisation le format de la nouvelle Ligue des champions.

L’UEFA est visée par une plainte de la société chilienne MatchVision, qui lui reproche d’avoir copié le fameux modèle suisse, utilisé depuis la saison passée dans ses compétitions européennes.

L’affaire ne date pas d’hier. MatchVision affirme que le système de classement avec tirages par "chapeaux" lui appartient. Son fondateur, Leandro Shara, soutient avoir protégé cette idée au Chili en 2006.

L’entreprise demande plus de 20 millions d’euros de dédommagements, ainsi qu’une compensation personnelle pour Shara. Le dossier a atterri en Suisse, selon The Athletic.

MatchVision estime que l’instance européenne a profité de son concept lors de la refonte de la Ligue des champions. "C’est une atteinte à la propriété intellectuelle", a dénoncé Shara.

Officiellement, l'UEFA nie toute faute. Le président, Aleksander Čeferin, ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.

