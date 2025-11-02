🎥 "Là, c'est une situation de merde, je n'y vais pas" : la réaction lunaire de John Textor face au RWDM

Photo: © photonews
Directeur général du RWDM entre juillet 2023 et mai 2024, Gauthier Ganaye était l'invité d'"En Off", la nouvelle émission de Sacha Tavolieri. Il y a partagé plusieurs anecdotes surprenantes, notamment sur la gestion de John Textor à Molenbeek.

Directeur général du KV Ostende et président de l’AS Nancy entre 2020 et 2023, Gauthier Ganaye est ensuite devenu directeur général du RWDM en juillet 2023.

C’est à ce moment-là qu’il a fait la connaissance de John Textor, propriétaire du club molenbeekois depuis la saison précédente. À l’époque, le RWDM cherchait à s’imposer durablement en Jupiler Pro League après son accession à l’élite.

La suite, on la connaît. De retour parmi les grands pour la saison 2023-2024, le RWDM a sombré, terminant à la dernière place de la phase classique et retrouvant aussitôt le niveau inférieur.

Quand John Textor a snobé le stage du RWDM

Dans "En Off", la nouvelle émission présentée par Sacha Tavolieri, Gauthier Ganaye est revenu sur sa période molenbeekoise, qui s’est achevée en mai 2024, après la relégation du club en Challenger Pro League.

Il y a notamment révélé une anecdote assez lunaire à propos de John Textor. Ganaye avait invité le propriétaire américain à venir saluer les joueurs du RWDM pendant un stage d’intersaison.

"Tu n’as pas encore compris qui j’étais. Là, c’est une situation de merde : je n’ai pas envie d’y aller. Je préfère aller à Lyon. Je vais là où il y a du bonheur", lui aurait alors répondu John Textor. Son sens des priorités était déjà bien établi.

RWDM Brussels

