Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Thorgan Hazard a reçu sa part de critiques ces dernières semaines, mais après la victoire 3-1 contre Malines, Besnik Hasi, a pris sa défense de manière appuyée.

« Thorgan n'a pas besoin de mon soutien car il l'a toujours», a déclaré Hasi, interrogé au sujet de son meneur de jeu, très critiqué ces dernières semaines. « Il a une endurance exceptionnelle, effectue toujours ses courses et offre un rendement énorme. À cet égard, il fait partie des meilleurs. »

Bien qu'Hazard ait manqué quelques occasions contre Malines, il était impliqué dans presque chaque attaque. Pour Hasi, c'est ce qui compte. « Il doit avoir sa liberté au sein de notre structure », a expliqué l'entraîneur. « Nous avons trouvé un langage commun. Il comprend ce que je veux, et je sais ce dont il a besoin pour être performant. »

Hasi le remplace d'ailleurs rarement, même lorsque l'intensité du match est élevée. « Thorgan est quelqu'un qui peut continuer à fournir ses efforts pendant nonante minutes », a souligné l'entraîneur. « Il a cette capacité de course et cette mentalité requises au plus haut niveau. »

Thorgan Hazard indispensable à Anderlecht ?

Selon le coach kosovar, son milieu de terrain est aussi devenu un véritable leader dans le jeu d'Anderlecht. « Aujourd'hui, c'était un patron. Il réclame le ballon quand les choses se compliquent, et c'est ce que font les grands joueurs. Il ne se cache pas, au contraire : il veut faire la différence. Cela inspire confiance à toute l'équipe. »





Hazard semble en outre retrouver le plaisir de jouer. « Lui et moi savons qu'il peut être important s'il retrouve ce plaisir », a commenté Hasi. "Et je le constate de plus en plus chaque semaine. Il joue avec le sourire, prend des initiatives, et cela nous rend meilleurs en tant qu'équipe. C'est l'un des moteurs de cette équipe".