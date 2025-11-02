Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"

Besnik Hasi prend la défense d'un joueur très critiqué : "Il est top, c'est notre patron"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Thorgan Hazard a reçu sa part de critiques ces dernières semaines, mais après la victoire 3-1 contre Malines, Besnik Hasi, a pris sa défense de manière appuyée.

« Thorgan n'a pas besoin de mon soutien car il l'a toujours», a déclaré Hasi, interrogé au sujet de son meneur de jeu, très critiqué ces dernières semaines. « Il a une endurance exceptionnelle, effectue toujours ses courses et offre un rendement énorme. À cet égard, il fait partie des meilleurs. »

Bien qu'Hazard ait manqué quelques occasions contre Malines, il était impliqué dans presque chaque attaque. Pour Hasi, c'est ce qui compte. « Il doit avoir sa liberté au sein de notre structure », a expliqué l'entraîneur. « Nous avons trouvé un langage commun. Il comprend ce que je veux, et je sais ce dont il a besoin pour être performant. »

Hasi le remplace d'ailleurs rarement, même lorsque l'intensité du match est élevée. « Thorgan est quelqu'un qui peut continuer à fournir ses efforts pendant nonante minutes », a souligné l'entraîneur. « Il a cette capacité de course et cette mentalité requises au plus haut niveau. »

Thorgan Hazard indispensable à Anderlecht

Selon le coach kosovar, son milieu de terrain est aussi devenu un véritable leader dans le jeu d'Anderlecht. « Aujourd'hui, c'était un patron. Il réclame le ballon quand les choses se compliquent, et c'est ce que font les grands joueurs. Il ne se cache pas, au contraire : il veut faire la différence. Cela inspire confiance à toute l'équipe. »

Hazard semble en outre retrouver le plaisir de jouer. « Lui et moi savons qu'il peut être important s'il retrouve ce plaisir », a commenté Hasi. "Et je le constate de plus en plus chaque semaine. Il joue avec le sourire, prend des initiatives, et cela nous rend meilleurs en tant qu'équipe. C'est l'un des moteurs de cette équipe".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines
Thorgan Hazard

Plus de news

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

Adriano Bertaccini fait son mea culpa : "J'irai m'excuser dans le vestiaire auprès de toute l'équipe"

23:40
La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

La revanche d'Angulo et les choix payants de Hasi : les notes d'Anderlecht face à Malines

23:20
1
Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

Pas de sifflets cette fois : un Anderlecht convaincant se rassure face à Malines

22:40
Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

Le PSG retient son souffle avant le Bayern : un cadre incertain pour le choc

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern sur le point de retrouver sa pépite

11:00
"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

10:30
Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

Un duel au sommet : le Bayern de Vincent Kompany roule sur tout... et envoie un avertissement au PSG

10:00
Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

Onyedika prêt pour le Barça ? Le joueur et Nicky Hayen ne sont pas sur la même longueur d'onde

09:07
Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

Avec la méthode Hubert, l'Union avance pas à pas : "C'est comme ça qu'on franchira les échelons"

08:51
Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

Dodi Lukebakio explose à Benfica : Mourinho a trouvé sa nouvelle arme

09:30
Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

Le point faible du Club de Bruges ? : "Ils avaient la tête à la Ligue des champions"

08:29
"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

"Il n'aurait pas dû lui donner le ballon" : David Hubert surpris par le choix de son meilleur buteur

07:30
🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

🎥 Pas impressionné par Anfield : quand Amadou Onana en vient aux mains avec un joueur de Liverpool

08:00
"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

"Le Standard était prêt à faire un effort, moi aussi" : les révélations d'Andi Zeqiri

07:00
L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

L'ouverture du score de l'Union fait polémique : "Le quatrième arbitre se prenait la tête entre les mains"

23:00
2
Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

Charleroi se venge du choc wallon, Tubize-Braine et Mons surpris : les résumés de la soirée en D1 ACFF

22:25
L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

L'Olympic au courage contre le RFC Liège, le RWDM rejoint : soirée à suspense en D1B

22:00
"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

"Marc Wilmots a assumé qu'il s'était trompé" : les dessous du départ de Mircea Rednic

21:00
Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Plombé par un ancien de Pro League : première défaite pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

Sale après-midi pour Karel Geraerts : Reims piégé par Dunkerque

21:20
Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

Hasi peut-il remotiver ses troupes (et ses supporters) ? Le onze probable du RSCA

18:47
Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

Malines sur le point de voir sa pépite rejoindre l'Inter ? Vanderbiest met les choses au clair

16:30
Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

Virer Besnik Hasi ? Pour le remplacer par qui ? "Si les supporters ont gain de cause, je ne vois que lui"

19:30
"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

"C'est injuste" : une légende d'Anderlecht prend la défense de Besnik Hasi

13:01
Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

Sans pitié pour son ancien entraîneur : le Club de Bruges en mode échauffement avant le FC Barcelone

20:10
Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

Virer Besnik Hasi, la solution ? Une légende d'Anderlecht fait le point

01/11
🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

20:30
Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation" Interview

Au Standard, Vincent Euvrard fait revivre Hakim Sahabo : "Un départ ? Oui, il y a eu de l'hésitation"

18:40
Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

Mission Premier League : Leandro Trossard guide Arsenal vers une nouvelle victoire

19:00
Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

Lancé par Lothar D'Hondt, l'Union enchaîne à Zulte Waregem, les meilleurs buteurs du championnat se répondent

17:58
2
Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

Coup de massue dans le temps additionnel : Eupen manque l'occasion de mettre la pression au RFC Liège

18:20
🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

🎥 De quoi s'arracher les yeux : l'arbitre Lothar D'Hondt offre une passe décisive à l'Union

17:20
4
🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

🎥 Zulte Waregem sort le grand jeu pour la bonne cause

17:00
"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

"Ces gars-là ne progressent plus du tout" : Olivier Deschacht dénonce le manque d'envie de certains Mauves

14:00
1
Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

Pas sûr que ça fonctionne sur tout le monde : la drôle de routine du coéquipier de Doku à City

16:00
🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs" Interview

🎥 Thomas Henry savoure mais pense déjà à la suite : "Au Standard, on se doit de gagner tous les matchs"

14:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 16:00 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved