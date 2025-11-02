La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique

La fin est proche : après avoir tué Mouscron et détruit Bordeaux, Gerard Lopez coule un autre club historique
Photo: © photonews
Le fossoyeur Gérard Lopez a encore frappé. Après avoir tué Mouscron et détruit les Girondins de Bordeaux, le Luxembourgeois est en train de couler un club historique du football portugais, qui vient de déclarer forfait pour le reste de la saison.

Avec Lotus F1 Team et le LOSC, Gerard Lopez avait déjà mis à mal deux institutions françaises de leur sport respectif avant de débarquer à l’Excelsior Mouscron.

La disparition du club a suivi quelques années plus tard, tandis que les Girondins de Bordeaux, également sous sa houlette, étaient rétrogradés en quatrième division française par la DNCG.

Boavista déclare forfait et fonce vers le dépôt de bilan

L’homme d’affaires luxembourgeois est également propriétaire de Boavista, un club historique du football portugais. Et là encore, les choses tournent mal.

Relégué en D2 après avoir terminé dernier de la Liga Sagres, Boavista avait ensuite été rétrogradé en cinquième division l’été dernier en raison d’énormes dettes. Incapable de constituer une équipe en début de saison, le club avait déclaré forfait pour ses deux premiers matchs de championnat.

La suite était inéluctable. Ce week-end, Boavista a officialisé son forfait pour l’ensemble de la compétition. Les supporters craignent désormais un dépôt de bilan, qui semble, à l’heure actuelle, la suite la plus probable. Le fossoyeur a encore frappé.

